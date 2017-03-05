Dünyada bir ilk!

Hindistan, ilk kez kadın mürettebattan oluşan bir uçuş gerçekleştirerek dünyada bir ilke imza attı.

Hindistan, ilk kez kadın mürettebattan oluşan bir uçuş gerçekleştirerek dünyada bir ilke imza attı.

Dünyada ilk kez sadece Hindistan’da kadın mürettebattan oluşan bir uçuş gerçekleştirildi. İlk kez kadın mürettebattan oluşan mürettebat, pazartesi günü Yeni Delhi’den kalkış yaparak San Francisco’ya uçtu ve bugün Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye döndü. Boeing 777 tipi uçak, Pasifik Okyanusu’ndaki ABD’ye doğru uçarken, dönüş uçuşunu Atlantik üzerinden gerçekleştirerek, dünyanın çevresini kuşattı. Hindistan Hava Yolları, Guinness Dünya Rekoruna girişi için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Uçak şirketinden yapılan açıklamaya göre check-in , yer hizmetleri personeli, uçakları onaylayan mühendisler, uçağın kalkış ve varışını yönlendiren, hava trafik kontrolörlerini de yapan ekipte kadınlardan oluşuyordu.

Uçak şirketi, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de tümü kadınlardan oluşan mürettebatın uçuş yapacağını bildirdi. İHA