Dünyada ilk kez bir kentin havası mekanik yolla temizlenecek

Hollanda'nın Eindhoven kenti, hava kirliliğinin önlenmesi konusunda dünyada bir ilke imza atıyor. Şehrin kirli havası, belediye tarafından mekanik yolla temizlenecek.

Eindhoven merkezindeki kirli hava, yer altında kurulan dev makinalar tarafından emilerek temizlendikten sonra, yeniden sokaklara verilecek.

Eindhoven Teknik Üniversitesi, belediye ve iki özel şirket tarafından yürütülen hava temizleme projesi, önümüzdeki 3 ay boyunca devam edecek.

Hollanda’nın teknoloji kenti olan Eindhoven’da hava kirliğinin en önemli nedeni trafikteki araçlar. Özellikle dizel araçlardan çıkan azot dioksit, kurum ve partiküler maddeler insan sağlığını tehdit ediyor.

Hava kirliliğine karşı önlem arayışına giren Eindhoven Teknik Üniversitesi (TUE) araştırmacıları, yer altındaki otoparklarda kurulacak sistemle, havadaki partiküler madde ve kurumun toplanarak temizlenmesi üzerine çalıştılar.

Yapılan araştırmalar sonucu, yer altında toplanarak temizlenen havanın yeniden dışarıya üflenmesi ile şehir merkezindeki hava kalitesinin ciddi biçimde arttığı belirlendi.

Bilgisayar simülasyonlarına göre, mekanik yolla hava temizliğinin etkisi sadece kent merkezinde değil, civar yerleşim birimlerinde de hissedildi.

Bunun üzerine Eindhoven Belediyesi ile üniversite, projeyi hayata geçirme kararı aldı. Belediye meydanında bulunan yer altı otoparkının yanı sıra, kentin belirli bölgelerine 30 tane daha hava temizleme tesisi kuruldu.

Önümüzdeki 3 ay boyunca, Eindhoven merkezindeki kirli hava bu tesisler tarafından emilerek temizlenecek ve yeniden dışarıya verilecek.

Havadaki kirlilik oranı 3 ay boyunca ölçülerek, hava haraketi konusunda haritalama yapılacak. Sistem, ilerleyen süreçte daha geniş alanlarda hayata geçirilecek.

Eindhoven Belediyesi’ne göre, dünyada ilk kez bir kamusal alanın havası mekanik yolla temizlenecek.

Eindhoven Belediye Başkan Yardımcısı Mary – Ann Schreurs, projeyi çevre kirliliğine karşı umut verici bir adım olarak değerlendiriyor.

Her yıl 5,5 milyon kişi ölüyor

Sistemin havayı gerçekten temizlediğini belirten Schreurs, “Şu ana kadar hava kalitesinin ne kadar kötü olduğunu ölçebiliyorduk ama buna karşı bir şey yapamıyorduk” diyor.

Hollanda’da geçen 2 hafta önce göğüs hastalıkları uzmanı 170 hekim, hükümete bir mektup göndererek, giderek artan kirli hava konsunda önlem alınmasını istemişti.

Hava kirliliğinin yeterince ciddiye alınmadığını savunan hekimler, kalp ve akciğer rahatsızlılarının temelinde bunun yattığını vurgulamıştı.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 5,5 milyon kişinin hava kirliliğinin etkileri nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kirlilik özellikle yaşlı ve çocuk sağlığını olumsuz etkiliyor. BBC TÜRKÇE