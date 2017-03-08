Dünyadan 10 şok edici intikam vakası

Dünyanın darklı yerlerinden kan donduran suçlar ve şok edici intikam vakaları..

İntikam coğrafya ve kültür tanımıyor. Pek çok ülkede gazetelerin 3. sayfaları insanı şaşkına çeviren intikam vakaları ile dolu. Bazı insanlar sevdiklerinin veya kendilerinin başına gelenlerden öyle bir öfkeyle doluyorlar ki intikam almak için inanılmaz yollara başvuruyorlar. İşte dünyanın çeşitli yerlerinden şok edici intikam vakaları…

10. KARIE’NİN İNTİKAMINI ALNINA KAZIDI

Katie Collman ortadan kaybolduğunda 10 yaşındaymış. Ailesi ve polis 5 günün sonunda onu bulduklarında cansız bedeni bir derede sürükleniyormuş. Katie’yi kaçıran Anthony Ray Stockelman, Katie’ye defalarca cinsel tacizde bulunduktan sonra onu öldürüp cesedini dereye atmış.

Stockelman yakalanıp yargılanmış ve hapse atılmış ama vaka burada bitmiyor. Katie’nin kuzeni Jared Harris hırsızlık nedeniyle hapis yatarken Stockelman onun bulunduğu hapishaneye transfer edilmiş. Bu fırsatı değerlendiren Katie’nin kuzeni Stockelman yakalamış ve kendi yaptığı iğneyle Stockelman’ın alnına Katie’nin İntikamı yazısını dövme yapmış.

9. İNTİKAM İÇİN 12 YIL BEKLEDİ 12 PARÇAYA AYIRDI!

Hindistan’da Alam Khan 12 yaşındayken gözleri önünde babasının öldürülüşünü izlemiş. Babasının katili Muhammed Rais’in aile dostu olarak görülüyormuş.

Sonraki 12 yıl boyunca Khan, plan yapmış ve sonunda 24 yaşındayken tamirciye ihtiyacı olduğu bahanesiyle Muhammed Rais’in evine gelmesini sağlamış. Rais’e içki teklif edip onu sarhoş eden Khan komşular Rais’in çığlıklarını duymasın diye müziğin sesini açmış.

Rais’i defalarca bıçaklayan Khan daha sonra bir çekiç ve testere ile Rais’in bedenini 12 parçaya ayırmış. İntikamı için beklediği her bir yıl için 1 parça!

8. GÖZE GÖZ DİŞE DİŞ

Azerbaycan’da bir adamın 8 yaşındaki oğlu kaçırılıp tecavüze uğruyor. Buna tanık olan biri müdahale edip tecavüzcüyü gördüklerini herkese anlatmakla tehdit ediyor. Çocuk bu şekilde kurtulacağını zannediyor ama ilk adamın işi bitince yerini ikinci adam alıyor.

Çocuğun babası intikam yemini ediyor ve bunu kimsenin beklemediği bir şekilde yapıyor. Polisi aramak yerine adam toplayıp oğluna tecavüz eden adamı bulup yakalıyor. Yakaladığı adama tecavüz ediyor ve cep telefonu ile kaydedip tüm ülkede yayıyor.

7. MAKET BIÇAĞI İLE İNTİKAM

Bonita Lynn Vela, iki yaşındaki oğlunun, kızının erkek arkadaşı tarafından tacize uğradığından şüphelenince harekete geçmiş. Arkadaşları ile kızının erkek arkadaşını yakalayan Vela oğlunu taciz edip etmediğini sormuş ki erkek arkadaş öyle bir şey yapmadığını söylüyor.

Kızının erkek arkadaşına inanmayan Vela, oğlanın bacaklarının arasını maket bıçağı ile kesmiş. Ancak oğlanın suçlu olduğuna dair hiçbir kanıt yokmuş ve cinsel taciz ile suçlanmamış.

6. ŞERİFİN MAYFA İLE FİLM GİBİ SAVAŞI

1966 Şerif Pusser bir hırsızlık ihbarında kendisine ateş eden şüpheliyi vurmuş ancak vurduğu kadın normal biri değil, bölgenin azılı mafyası Carl Douglas White’in eşiymiş.

White eşinin intikamını bir yıl sonra alıyor. Polise sahte bir ihbarda bulunup iki sarhoşun sokakta kavga ettiğini söylüyor. Pusser olayın pek büyük olmadığını düşünüp büyük bir hata yaparak çağrıldığı noktaya eşi ile gidiyor. White’ın adamları şerifin arabasına ateş açıyorlar. Saldırıdan Pusser yaralı olarak kurtulurken eşi yaşamını yitiriyor.

İyileştikten sonra Pusser’in ilk işi saldırının ardındaki beş kişiyi tespit etmek olmuş ama listesindeki isimlerin peşine yasal yollardan düşmemiş. Takip eden 5 yıl içinde listedeki isimler farklı ve vahşice şekillerde öldürülmüş olarak bulunmuş. Bundan 1 yıl sonra da Pusser bir otel odasında kafasında bir kurşunla ölü olarak bulunmuş.

5. METRES KATİLİ

Çinli Zhang Yufen’in en büyük uğraşı kocası tarafından aldatılan kadınlar için kocanın metresini bulup onu dövmek.

Bu işi girişmeden önce Zhang Yufen üst düzey bir yetkilinin eşiymiş ama evlilikleri iyi gitmemiş. Kocası kariyerinde yükseldikçe ve güç kazandıkça akşamları eğlenmeye çıkıp geceyi hayat kadınlarıyla geçirmeye, başka kadınlarla ilişki yaşamaya başlamış.

Kocası evliliklerinin bittiğini ve boşanmak istediğini söyleyince de evlilikleri sona ermiş. Yaşadıklarını anlattığı bir arkadaşı kızının da benzer bir durumda olduğunu söylemiş. Yufen onunla konuşup derdini paylaşmak istemiş ama geç kalmış çünkü kadın intihar etmiş.

Bu olaydan etkilenen Yufen, söz konusu metresle karşılaştığında kadını dövmüş. Yufen şimdi aldatılan kadından sembolik bir ücret alıyor ve metresi arayıp bulduktan sonra dövüyor.

4. İNTİKAM İÇİN HAPSE GİRDİ

Joel Jones’ın oğlu sırtından vurularak öldürüldüğünde 14 yaşındaymış. Oğlanın katili yakalanıp hapse atılmış ama Jones için bu yeterli olmamış. Daha önce tecavüzden hapis yatan Jones yeniden hapse girmek için bir kadına tecavüz etmiş ve polisi arayıp hapishaneye götürülmesini istemiş.

Mahkemeye çıkartılan Jones’a hakim, bu dava senin çocuğuna yapılan değil senin başkasının çocuğuna yaptığın şeyle ilgili demiş ve hapis cezasına çarptırılmış. Jones planladığı gibi hapse girmeyi başarmış ama oğlunun katilininkine değil.

3. ÇÖPLE DOLU POSTA KUTUSU

Shigeta Miura küçükken Tokyo’da izcilik yapıyormuş ama pek de popüler değilmiş ve izci grubundaki oğlanların sataşmalarına maruz kalıyormuş. 30 yıl boyunca kızgınlığı giderek büyüyen Miura 40 yaşındayken intikamını almaya başlamış.

Miura izci grubundakilere çürümüş yapraklar, toprak, kullanılmış iç çamaşırı içerek paketler yollamış. Bir defa da değil. 14 ay boyunca 500 tane paket yollamış. Miura yakalandığında 30 yıl önce kendisine isimler takanların bunu hakkettiğini söylemiş.

2. KIZGIN MAŞA SALDIRISI

Hindistan’da cinsel içerikli suçların cezalandırılması sorunlu bir mesele. Bu yüzden Hintli bir adam 14 yaşındaki kızı tacize uğrayınca polisi aramayıp kendi intikam almaya karar vermiş. Kızına tecavüz eden adamı yakalayıp bir sandalyeye bağladıktan sonra kızgın bir maşa ile tecavüzcünün penisini yakmış.

1. PALALI İNTİKAM

Hindistan’da bir adam 7 aylık bir bebeğe tecavüzden yakalandığında çocuğun babası herkesi şaşırtan bir açıklama yaparak intikam istemediğini ve saldırganı atfettiğini açıklamış. Düşük bir cezanın verilmesini onayladığı gibi hapishane çıkışı saldırganı evine bırakmayı teklif etmiş.

Ancak saldırganı evine bırakırken yakınlarda hiçbir yerleşimin olmadığı bir noktada aniden arabayı durmuş ve tecavüzcüyü öldüresiye dövmüş. Ardından bir pala ile adamın ellerini kestikten sonra yavaşça ölmesi için orada bırakmış. Tecavüzcünün çığlıklarını duyan bazı köylüler adamı hastaneye götürmüşler. Tecavüzcü ellerini kaybetmiş ama hayatta kalmış.