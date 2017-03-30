Bazen kurgu ve gerçek arasındaki farkı anlamak zordur. Ancak buradakiler başka, tamamen gerçek! İşte dünyadan ilginç fotoğraflar...

60 metre genişliğe ve 200 metre derinliğe sahip kara delik, Guatemala City’de oluştu.

Namib çölü, Güney Afrika’da denize kıyısı olan bir çöldür…

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yer alan New Smyrna plajında ölü olarak bulunan bir deniz deri sırtlı deniz kaplumbağası…

1978 ve 2008 yıllından iki kare… 30 yıl arayla görüntülenen microsoft çalışanları!

Tenisçi Simona Halep, büyük göğüsleri nedeniyle çıktığı maçlarda başarısız oldu. ‘Hareketlerimi kısıtlıyor’ diyerek meme küçültme ameliyatı geçirdi.

16 Aralık 1773 günü, Boston sokaklarında binlerce kişi Doğu Hindistan şirketine ait 3 gemi dolusu çayın İngiltere'ye geri gönderilmesi için protesto yaptı. Gösterilere aslında, rekabetten korkan kaçakçılarla, vergilere tepkili tüccarlar öncülük ediyordu.Aynı akşam, 100 kadar koloni üyesi, Mohawk kızılderililerinin kılığında limandaki gemilere girerek, üç gemi dolusu çayı Boston limanının sularına boşalttı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Tamamen ekonomik çıkar çatışmasından doğan eylem bir anda İngiliz krallık otoritesine karşı bir isyana dönüştü.

Massachusetts kolonisinin tarihe “Boston Çay Partisi (Boston Tea Party)” adıyla geçen bu kalkışmasıyla doğan bağımsızlık mücadelesi, 3 yıl sonra 1776'da İngiltere'den bağımsızlık ilanıyla sonuçlandı. Aynı yüzyılda Hindistan'ın güneyini sırf çay için kolonileştiren İngilizlerin, Kuzey Amerika'yı aynı çay yüzünden kaybetmeleri tarihin bir ironisi.

Avustralya açıklarında güney Pasifik'te öylece tek başına duruyor. Adına “Ball's Pyramid” diyorlar. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde. Ball Pyramid dünyanın deniz üstündeki en uzun kayalıkları. 7 milyon yıl önce yaşanan volkanik bir patlamanın ardından oluştuğu belirtiliyor.

Balls’s Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını. Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Daha sonraları 1982 yıllarında adacığa tırmanış yasaklandıktan sonraları ise giriş de aynı şekilde yasaklandı.

Kanada’nın Ontario eyaletinde intermodal tren taşımacılığı…