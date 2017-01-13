Dünyanın 250 milyon yıl içinde gelecek süperkıtası: Amasya

Dünya 250 milyon yıl içinde neye benzeyecek? Simülasyonlar, Amasya adı verilen benzeri olmayan detaylarla yeni süperkıtanın oluşacağını gösteriyor.

Dünya 250 milyon yıl içinde neye benzeyecek? Simülasyonlar, Amasya adı verilen benzeri olmayan detaylarla yeni süperkıtanın oluşacağını gösteriyor.

Dailymail’de yer alan habere göre, Yale Üniversitesi araştırmacılarından ve Japon Deniz Bilimleri ve Teknoloji Ajansı’nın yeni simülasyonlarına göre, Kuzey Amerika ve Güney Amerika, Karayip Denizi ve Arktik Okyanusu’nun kaybolmasıyla sıkışacak ve Asya Amerika’ya katılacak.

Bu, dünyanın tektonik plakalarının – yüzlerce ve milyonlarca yıl birlikte ve ayrı sürüklenen muazzam büyüklükteki tabakalar- yer kabağunun hareketi nedeniyle gerçekleşecek.

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Nature dergisinde yayımlanan araştırma Orthoversion adı verilen bir teoriye dayanıyor. Bir Süper kıta bozulduktan sonra, kıtalar başlangıçta uzaklaşıyor ancak bir levhanın bir başka levhanın altına girdiği kuzey batış bandında sıkışıyor.



Günümüzde, Dünya’da bu band yeni süperkıtanın oluşacağı, Pasifik Ateş Çemberi’dir. Modeli test etmek için, araştırmacılar, Dünya’nın dönme eksenine göre rotasyonundaki değişimleri incelemek için paleomanyetik verileri(Kayalar içinde korunmuş Dünya’nın manyetik alanlarının kayıtları) kullandılar.Gerçek Kutup Dolaşımı olarak bilinen bu varyasyonlar, Dünya’nın kütle dağılımındaki değişiklerden kaynaklanıyor ve Dünya’nın dönme dengesini korumayı sağlayan ve milyonlarca yılı bulan yeniden düzenleniş şeklindedir.

KUZEY KUTBU’NDA KARŞILAŞACAKLAR

Araştırmacılar, bu verileri okuyup, süper kıtaların Dünya’nın hareketini nasıl etkilediğiyle ilgili verilerle birleştirerek, Amasya megakıtasını tahmin edebildiler.

Bugün, Arktik Okyanusu ve Karayip Denizi, Kuzey ve Güney Amerika ile birlikte kuzeye ilerledikçe kaynaşarak, Avrupa ve Asya ile çarpışmaya neden olacak.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Ross Mitchell ” Su gövdeleri kapandıktan sonra, bir sonraki süperkıtaya geçmiş olacaksınız ve pratikte Amerika kıtaları Kuzey Kutbu’nda Avrasya ile karşılaşacak.” diyerek çalışmalarını özetliyor.

Araştırma ayrıca Japonya Deniz Bilimi ve Teknoloji Ajansı’nda(JAMSTEC) jeolog Dr. Masaki Yoshida’nın yayımladığı makaleyle de destekleniyor.

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EN SON SÜPER KITA PANGEA

En son süper kıta olan Pangea yaklaşık 300 milyon yıl önce Afrika’nın merkezinde oluştu. Yaklaşık 100 milyon yıl sonra Atlas Okyanusu’nun doğumuyla bugünkü yedi kıtaya bölünmeye başladı.

Araştırmacılar, Pangea’nın Dünya tarihinde üçüncü veya dördüncü süper kıta olduğuna inanıyorlar. Öncülleri ise 1 milyar yıl önce oluşan Rodinia ve 1.8 milyar yıl önce kurulan Nuna idi.

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Kıtasal sürüklenme fikri, Alman bilim insanı Alfred Wegener tarafından 1912’de ortaya kondu ve Dünya ülkelerinin şeklinin birbirne uyan yap-boz parçaları gibi nasıl görüneceğini açıkladı. Dünya’nın yüzeyi yedi büyük ve birkaç küçük tektonik plakadan oluşuyor. Bu da yılda – insan tırnağının büyüdüğü hızda- birkaç milimetreden 2 santimetreye kadar değişen hızla ilerlemesi anlamını taşıyor.

Bu sürtünme, plakaların birbirlerini ezmesiyle oluşuyor ve akabinde de depremlere neden oluyor.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL