Dünya’nın düz olduğunu ev yapımı roketle kanıtlayacak!

Dünya'nın düz olduğunu iddia eden ABD'li girişimci evinde yaptığı roketle bunu kanıtlayacağını söyledi. Çılgın lakaplı Hughes, "Bilime inanmıyorum ve Dünya'nın yuvarlak olduğu iddiası kurgudan ibaret" dedi.

ABD’de Dünya’nın düz olduğuna inanan “Çılgın” lakaplı emekli limuzin şoförü Mike Hughes, evinin garajında yaptığı buharlı bir roketle Cumartesi günü California’da test uçuşu yapacak. 20 bin dolara mal olan roketiyle saatte 800 kilometre hıza çıkarak 550 metre yüksekliğe ulaşmayı hedefleyen Hughes, uçuşunu internetten canlı yayınlayacak.

Mojave çölünde, sadece dört kişinin yaşadığı Amboy kasabasında, rampa olarak kullanılacak eski bir karavandan fırlatılacak roket bu yüksekliğe ulaştığında iki paraşüt devreye girecek. Hughes test uçuşunu, Dünya’nın düz olduğuna inanan “Düz Dünya Araştırma Grubu” adlı derneğin sponsorluğunda gerçekleştirecek. 61 yaşındaki Mike Hughes, “kurgudan ibaret” dediği bilime inanmadığını belirterek “Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül” dedi.

Hughes, uçuşunun riskleriyle ilgili bir soruya ise, “Tabii ki çok korkuyorum. Ama hiçbirimiz bu dünyadan canlı çıkmıyoruz” dedi.