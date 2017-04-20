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İşte her biri birbirinden yaratıcı ve nefes kesici, dünyanın dört bir yanından tasarım mucizesi havuzlar...
Monako / Tour Odeon Tower Sky Penthouse
Meksika / 1700 yılında inşa edilen eski Hacienda Uayamon Havuzu
Ürdün / Kempinski Otel'deki ölüm havuzu
Kanada / Britanya Kolumbiyası'ndaki kaplıcalar
Hong Kong / Intercontinental Otel'de bir sonsuzluk havuzu
Tayland / Retreat Koh Samui
Yunanistan / Villa Begonya Havuzu
Rangali Adası / Hint Okyanusu ile birleşen Conrad Maldives Havuzu
Tayvan / Lalu ısıtmalı havuz
Malezya / Kuala Lumpur Havuzu
Kanada / Vancouver Havuzu
Kanada / Thompson Oteli'nin çatı katında bulunan havuz
Teksas / Dallas
Belçika / Brüksel'deki dünyanın en derin havuzu
Bali / Ayung Nehri
Bahamalar / Nandana Villa'daki sahil havuzu
Tayland / Anantara Golden Triangle Elephant Kampı
Florida / Viceroy Oteli Havuzu
Antigua ve Barbuda / Sonsuzluk havuzu
Fiji / Laucala Adası
Avustralya / Bondi Sahili'ndeki havuz
Singapur / Marina Bay Sands Havuzu
Hong Kong / Harbour Plaza Otel'in havuzu
Fransa / Le Palais de la Mediterranee Otel'indeki havuz
Zambiya ve Zimbabwe sınırları / Şeytan havuzu
Tayland / Koh Samui Kütüphanesi'ndeki Kırmızı Havuz kırmızı, sarı ve turuncu renkteki çinilerle kaplıdır.
Taipa Adası / Macau Crown Towers Otel
Kamboçya / Belmond La Residence d'Angkor Havuzu

(Kaynak: lifebuzz)
Dünyanın en ilginç havuzları
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