Dünyanın en ilginç havuzları

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİşte her biri birbirinden yaratıcı ve nefes kesici, dünyanın dört bir yanından tasarım mucizesi havuzlar&#8230;. . Monako / Tour Odeon Tower Sky Penthouse. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tMeksika / 1700 yılında inşa edilen eski Hacienda Uayamon Havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tÜrdün / Kempinski Otel&#8217;deki ölüm havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKanada / Britanya Kolumbiyası&#8217;ndaki kaplıcalar. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tHong Kong / Intercontinental Otel&#8217;de bir sonsuzluk havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTayland / Retreat Koh Samui. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYunanistan / Villa Begonya Havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tRangali Adası / Hint Okyanusu ile birleşen Conrad Maldives Havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTayvan / Lalu ısıtmalı havuz. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tMalezya / Kuala Lumpur Havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKanada / Vancouver Havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKanada / Thompson Oteli&#8217;nin çatı katında bulunan havuz. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTeksas / Dallas. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBelçika / Brüksel&#8217;deki dünyanın en derin havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBali / Ayung Nehri. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBahamalar / Nandana Villa&#8217;daki sahil havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTayland / Anantara Golden Triangle Elephant Kampı. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tFlorida / Viceroy Oteli Havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAntigua ve Barbuda / Sonsuzluk havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tFiji / Laucala Adası. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAvustralya / Bondi Sahili&#8217;ndeki havuz. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSingapur / Marina Bay Sands Havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tHong Kong / Harbour Plaza Otel&#8217;in havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tFransa / Le Palais de la Mediterranee Otel&#8217;indeki havuz. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tZambiya ve Zimbabwe sınırları / Şeytan havuzu. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTayland / Koh Samui Kütüphanesi&#8217;ndeki Kırmızı Havuz kırmızı, sarı ve turuncu renkteki çinilerle kaplıdır.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTaipa Adası / Macau Crown Towers Otel. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKamboçya / Belmond La Residence d&#8217;Angkor Havuzu. . (Kaynak: lifebuzz). \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .