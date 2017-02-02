Dünyanın en ilginç tren yolculuğu

2008 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenen Rhaetian Tren Yolu, Albula ve Bernina bölgelerinden geçerek İsviçre Alpleri'ni aşan 2 tren yolunu birleştiriyor.
Bernina Express, İsviçre’nin karlarla kaplı dağları arasında tren yolcularına muhteşem bir manzara vaat ediyor.
Buzullar, Alpler’deki göller ve ülkenin engebeli arazisinin yarattığı nefes kesici manzaralar fotoğraf çekmeyi sevenlerin gözdesi.
1904 yılında açılan Albula hattı 67 km uzunluğunda, 42 tünel ve 144 viyadükten oluşuyor.
Bernina hattı ise 13 tünel ve 52 viyadükten oluşuyor.
Aşağıdaki UNESCO Dünya Mirasları sayfasında bu hatlar ile ilgili şöyle denilmiş: Albula ve Bernina bölgelerinden geçen Rhaetian Tren Yolu gerçekten müthiş bir teknik, mimari ve çevresel denge sağlarken inşaat mühendisliğinin ve mimarinin doğa ile bütünleşmiş muhteşemliğini temsil ediyor.
Dört bir yanı demir ağlarla çevrili İsviçre’de tren halkın en çok tercih ettiği ulaşım aracı. Her gün yüz binlerce kişi işlerine ve evlerine trenle gidip geliyor.
İsviçre’deki çok sayıdaki dağ ve tepelerin hemen hemen hepsine çekişli tren veya teleferik sistemiyle çıkılıyor. İşte İsviçre'nin muhteşem demiryollarından sadece birkaçı...
Pilatus Dağı Tren Hattı İsviçre‘nin Pilatus Dağı zirvesine trenle çıkmak bir zamanlar imkansız görülüyordu. Ancak bir mühendislik harikası sonucu kurulan tren sistemiyle 125 yıldır dimdik dağa, heyecan dolu bir yolculuk yapılıyor.
Pilatus hattı dünyanın en dik demir yolu.
Dar hatlı tren yüzde 48'lik eğilimleri geçebiliyor ve yarım saat içinde bin 600 metre yükseklik farkına ulaşıyor.
Pilatos treninden önce zirvede yılda 3 bin müşterinin geldiği bir otel vardı ve müşteri sayısı arttırılmak isteniyordu. Mühendisler ortaya cesurca bir fikir atarak demir yolu inşaa etmek istediler ve yeni bir sisteme imza attılar.
İki yatay dişli çarkla dönen bir dişli ray tasarladı. Tekerleklerin dimdik yukarıya çıkışlarda kopmaması için altlarına yuvarlak bir disk monte etti.
Yapım süreci oldukça zorlu geçti. Tonlarca ağırlıktaki malzemeler yukarıya taşındı ve tüneller kazıldı.
Buna rağmen her şey 400 iş gününde tamamlandı.
Buharlı tren 1889 yılında hizmete açıldı ve dağın zirvesindeki otelin müşterileri 10 kat arttı.
1937 yılında tren elektrikle donatıldı.
O günün vagonları hala ziyaretçileri dağın tepesine çıkarıyor.
Trende hala orijinal dişli raylar kullanıyor.
Öte yandan makinistlerin günde 5-6 kez 2 bin 130 metre yükseklik farkına dayanabilmek için formda olması gerekiyor.
Jungfraujoch Demiryoluİsviçre'nin en güzel şehirlerinden biri olan Interlaken’de yer alan Jungfrau tren yolu görenleri büyülüyor.
Jungfrau, Peru’dan sonra dünyada en yüksek tren istasyonunun kurulu olduğu ikinci yer.
Avrupa’nın Çatısı olarak da adlandırılan Jungfrau’ya trenle iki ayrı koldan çıkılabiliyor.
Jungfrau demir yolu, 7,5 kilometrelik tünelde bin 500 metre irtifa kazanılıyor.
1896 yılında zengin bir Zürihli iş adamı bu bölgeye tatile gelir. Gördüğü güzellikten çok etkilenir ve bu manzarayı herkesin görmesi için bir şey yapmaya karar verir. Ertesi gün Zürih’e döndüğünde iş adamları ile görüşür ve Jungfrau demir yolu projesi için finansman bulur. Projenin 1,5 yılda tamamlanacağını ve 1,5 milyon frank gerektireceğini öngörür. Proje 16 yılda tamamlanır ve 15 milyon frank harcanır. 7,5 kilometrelik tünelin yapım aşamasında çalışma şartlarının zorluğu (soğuk,nem ve karanlık) nedeniyle onlarca insan hayatını kaybeder ve demir yolu 1912'de tamamlanır.
Bugün günde ortalama 5 bin kişi tarafından ziyaret edilen Avrupa’nın en yüksek tren istasyonu Jungfraujoch’un (3454 m) eşsiz bir mühendislik ürünü olduğu ortada.
Albula ve Bernina Demir yolu Hattı 2008 Yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenen Rhaetian Tren Yolu, Albula ve Bernina bölgelerinden geçerek İsviçre Alpleri'ni aşan 2 tren yolunu birleştiriyor.
1904 yılında açılan Albula hattı 67 km uzunluğunda, 42 tünel ve 144 viyadükten oluşuyor.
Bernina hattı ise 13 tünel ve 52 viyadükten oluşuyor.
Aşağıdaki UNESCO Dünya Mirasları sayfasında bu hatlar ile ilgili şöyle denilmiş: Albula ve Bernina bölgelerinden geçen Rhaetian Tren Yolu gerçekten müthiş bir teknik, mimari ve çevresel denge sağlarken inşaat mühendisliğinin ve mimarinin doğa ile bütünleşmiş muhteşemliğini temsil ediyor.
Landwasser Viyadüğüİsviçre: Dağlık ve zorlu koşullara sahip olan İsviçre’de seyahat etmek oldukça zordu. Tüm bunları aşmak için cesur tasarımların yapılması gerekiyordu. 1902 yılında inşa edilen İsviçre Landwasser viyadüğü dünyanın en ünlü demir yollarından biridir ve İsviçre’nin turistik tanıtımlarında da görülür.