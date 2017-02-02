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Uzun bir geçmişe sahip olan çay, Çin'den tüm dünyaya yayılmıştır. Türklerin de vazgeçilmez içeceği olan çay en çok Doğu Karadeniz'de yetişmektedir. Satış ücretleri 1 kg üzerinden hesaplanan bu çayların fiyatını duyunca çok şaşıracaksınız. Bazı çaylar çok nadir bulunduğu için fiyatı da yüksek olabiliyor.
İşte dünyanın en pahalı çayları...
Tienchi Çiçek Çayı
Çin'in güneybatısında yetişir. Bu çayın kökü ve çiçekleri, tıbbi alanlarda kullanılmaktadır. Tienchi'nin çiçekleri, küçük brokoli çiçeklerine benzer ve Asya'da değerli bir bitkidir. Tienchi Çayı'nı tadı taze nane aromasına benzetilir.
Fiyatı 600 TL
Makaibari Darjeeeling Çayı
Kendine has lezzeti ve rengiyle meşhurdur. 1.500 ile 2.500 metre yükseklikte, Himalaya'ların eteklerinde yetiştirilir. Makaibari çayı dünyanın en pahalı çaylarından biridir. Makaibari Darjeeling, Gümüş İmparatorluk çayıdır.
Fiyatı 1.400 TL
Gyokuro Çayı
Zengin lezzet ve aroması ile diğer çaylardan farklı olan Gyokuro, "mücevher çay" anlamına gelir. Gyokuro Çayı sadece Japon Uji bölgesinde yetiştiriliyor.
Fiyatı 2.300 TL
Poo Poo Pu-Erh Çayı
Pu Erh çayı, belirli bir zamanda yetişen mayalanmış bir çay türüdür.Bu çayın tadı, çok farklıdır. Kurutulmuş yaprak gibi görünen bu çay aslında bitkinin üzerinde bulunan çeşitli böceklerin dışkısıdır.
Fiyatı 3.500 TL
Sarı Altın Çay Tomurcukları
Bu çay dünyada bir dağ üzerinde yılda sadece bir gün içinde tek bir alanda hasat edilir. Tomurcuklar; güneşte kurutulur, kapalı kaplarda yumuşak çiçeksi bir koku elde edene ve sarı renge dönünceye kadar bekletilir. Çay yapraklarına ışıltı vermek için 24 ayar altınla boyanır.
Fiyatı 10.500 TL
PG Tips Elmas Çay Poşeti
Makibari Arazisi Gümüş İmparatorluk Çayı, dünyanın en pahalı Darjeeling çayı ile doldurulur. Boodles kuyumcuları tarafından el işi ile yapılan çay poşetleri, İngiltere Manchester'da, bir hayır kurumuna para toplamak için kullanılmıştır.
Fiyatı 52.500 TL
Tieguanyin Çayı
Tieguanyin Çay, siyah ve yeşil çay karışımıdır. Çay, farklı bir kestane lezzetindedir. Yaprakları ile tüm kokulu çayların kralı olarak bilinir.
Fiyatı 23.000 TL
Panda Dung Çayı
Panda Dung, panda pisliği anlamına gelir. Pandalar bambuyu yer, fakat pandalar yediklerinin % 30'unu özümser. Yani % 70'ini dışkısıyla gönderir. Panda pisliği içeceğim diye endişelenmeyin. Panda dışkısı sadece çay ağaçlarını gübrelemek için kullanılır. Dünyadaki en pahalı çaylardan biridir.
Fiyatı 245.000 TL
Da-Hong Pao Çayı
Ming Hanedanı imparatorunun annesinin hastalığı, bu çay sayesinde iyileştiğine inanılmaktadır. Bu efsanevi çay olan Da-Hong Pao'nun tıbbi özellikleri vardır. Ülkelerin ileri gelenleri ve onurlu ziyaretçileri için bir hediye olarak sunulan değerli Da-Hong Pao Çayı, Çin'in ulusal hazinesidir. Fiyatıyla dünyanın en pahalı çayı olarak tarihe geçmiştir.
Fiyatı 386.000 TL
Dünyanın en pahalı çayları
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