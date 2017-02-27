Dünyanın en şanssız insanları

Çok istediğiniz bir şeyi almaya gittiğinizde kalmadığını görünce, sevdiğiniz bir eşyayı kaybettiğinizde veya bir çekilişte herhangi bir şey kazanamadığınızda kendinizi dünyanın en şanssız insanı hissediyorsanız şimdiye kadar yaşayan 9 şanssız insana kıyasla hiçbir şey görmediniz. Bu insanların hikayelerini okuyunca kendinizi dünyadaki en şanslı kişi olarak görebilirsiniz.

Çok istediğiniz bir şeyi almaya gittiğinizde kalmadığını görünce, sevdiğiniz bir eşyayı kaybettiğinizde veya bir çekilişte herhangi bir şey kazanamadığınızda kendinizi dünyanın en şanssız insanı hissediyorsanız şimdiye kadar yaşayan 9 şanssız insana kıyasla hiçbir şey görmediniz. Bu insanların hikayelerini okuyunca kendinizi dünyadaki en şanslı kişi olarak görebilirsiniz.

Costis Mitsotakis

2012’de İspanya’da 250 kişiden oluşan küçük bir köyde yaşayanlar ortak piyango oynadı. Sadece Costis Mitsotakis bu çekilişe katılmadı. Köylülerin oynadığı piyango biletine tam 950 milyon dolar değerinde büyük ödül isabet etti. Anlaşmadaki herkes en az 130 bin dolar kazandı, Costis Mitsotakis hariç.

Ann Hodges

30 Kasım 1954 yılında evinde oturan Ann Hodges’e meteorite isabet etti. Dünya dışı dünyevi bir nesne tarafından şimdiye kadar yaralanmış tek bilinen kişidir. Böyle bir olayın tekrar etme olasılığı milyarda bir.

Tsutomu Yamaguchi

Hiroshima’nın 6 Ağustos 1945’te atom bombasıyla vurulduğu sırada Tsutomu Yamaguchi işinin başındaydı. Vücuttaki çiziklerle atom bombasını atlattıktan sonra memleketi Nagasaki’ye dönmeye karar verdi. Ancak çalışmaya başladığı gün Amerika, Nagasaki’ye bir kez daha bomba attı.

Violet Jessop

Hayatını denize ve okyanusa adayan 1887 doğumlu Jessop, gemilerde hosteslik ve hemşirelik görevlerini yürütmüş. Ancak hayatını ilginç kılan bunlar değil, zira kendisi aralarında Titanic'in de olduğu tam 3 gemi kazasından sağ kurtulmayı başarmış! 3 gemi kazasından kurtulduğu için şanslı mı? Yoksa bindiği gemilerin hepsinin kaza yapması mı?

Jason ve Jerry Lawrence

Jason ve Jerry Lawrence adlı İngiliz çift New York’a gezmeye gitti. Ancak orada oldukları tarih bayağı şanssızdı, 11 Eylül saldırısını birebir yaşadılar.

Bitti mi? Hayır.

Çift 2005 yılında Londra’ya gitmeye karar verdi. Gittiler, bu kez de Londra’da yaşanan yeraltı saldırısına şahit oldular.

Ama orada durmadı. 2008’de yine Mumbai’de yola çıktılar. Yine, 26 Kasım 2008’de gerçekleşen terörist saldırı, yaklaşık 160 kişinin ölümüne yol açtı ve Hindistan tarihinin en büyük terörist saldırısı bu oldu. Ve yine bu çift oradaydı.

Frane Selak

Ocak 1962’de Selak, trenle Saraybosna’dan Dubrovnik’e gitti. Tren, buz nehrine çarptı, onun dışındaki tüm 17 yolcuyu öldürdü, küçük hurda ve çürüklerle ondan kaçtı.

Ertesi yıl, uçakla yolculuk yapıyordu ve birdenbire kapı kokpitten uçarak uçağın dışına itti. 19 kişi hayatını kaybederken, sadece küçük yaralanmalara maruz kaldı ve bir şekilde samanlıkta indi.

1966’da bir otobüs kazasından sağ kurtuldu. 1970’de hatalı pompa nedeniyle alevlerle kaplı bir arabasından kaçmayı başardı.

Roy Sullivan

Şanssız insanlar arasındaki en efsane isimlerden biridir. 1942-1977 yılları arasında Sullivan, yedi kez yıldırım çarpmıştır.

Jeanne Rogers

Jeanne Rogers açıkça şimdiye kadar yaşayan en şanssız insanlardan biridir. Bir gemiden suya düştü, yıldırım çarptı, kocası tarafından neredeyse ölümüne kadar dövüldü, haydutlar tarafından saldırıya uğradı. Bu kazaları atlattıktan sonra, Rogers’a kaza sonucu ölümlerden korkup korkmadığı soruldu.

Basit cevap verdi, “Ölmek beni korkutmaz, ancak yaşamak saçmalıklarımı benden korkutuyor.”

John Lyne

Normalde insanı öldürecek olan 16 kazadan sağ kurtulan şanssız John Lyne, şimşek darbesiyle vurulduktan sonra önce bir minibüs ardından da bir otobüs çarptı.