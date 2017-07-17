Dünyanın konuştuğu kadın siyasete girmeye hazırlanıyor

2015'te cinsiyet değiştirerek dünya kamuoyunun gündem maddesi olan Caitlyn Jenner, siyasete atılma planı yaptığını açıkladı.

Ünlü rockçı Kid Rock’ın vekil olmaya hazırlandığını açıklamasının ardından 2 yıl önce yıl cinsiyet değiştirerek dünya gündemine oturan Caitlyn Jenner’dan da yeni bir açıklama geldi.

Cumhuriyetçi olduğu bilinen Jenner, siyasete atılmayı düşündüğünü söyledi. New Daily News’te yer alan habere göre Jenner, “Transseksüel bireylerin haklarını savunmak istiyorum ve bunun siyasi ayağını da yapmak isterim. Birkaç ay içinde kararımı vereceğim” dedi.

Siyasete atılma fikrinin cinsiyet değiştirmeden de aklında olduğunu söyleyen Jenner, “O zaman atılamazdım çünkü hakkımda çok fazla sır vardı. Fakat şimdi hiçbir sır yok. Ciddi ciddi düşünüyorum” yorumunu yaptı.