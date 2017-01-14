Dünyanın sonu Ekim 2017'de mi gelecek?

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tPlanet X – The 2017 Arrival kitabının yazarı teorisyen David Meade, Dünya&#8217;nın sonuyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tD. Meade, kıyametin yani dünyanın sonunun tarihini verdi. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBöylece dünyanın sonu hakkında yeni bir teori ortaya atıldı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tD. Meade 2017 Ekim ayında Dünyanın dev bir gezegenle çarpışıp sonunun geleceğini öne sürdü.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tGüneş kadar büyük olduğunu iddaa ettiği gezegenin Dünya ya Güney kutbu yönünden yaklaştığını belirtti.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAdını X olarak belirlediği dev gezegenin yörüngesinde de bir çok gezegenin olduğunu içlerinde Nibiru da dahil olmak üzere yedi cisimle geliyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tNibiru komplo teorisyenlerinin haydut gezegen olarak adlandırı çevresinde bulunduğu gezegenin yörüngesini bozduğuna inanıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAncak bilim dünyası Nibiru&#8217;nun varlığını kabul etmiyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tNASA tarafından yapılan açıklamalarda Nibiru&#8217;nun varlığı reddedilmişti.. \t\t\t\t. \t\t. .