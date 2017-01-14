Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Planet X – The 2017 Arrival kitabının yazarı teorisyen David Meade, Dünya'nın sonuyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
D. Meade, kıyametin yani dünyanın sonunun tarihini verdi.
Böylece dünyanın sonu hakkında yeni bir teori ortaya atıldı.
D. Meade 2017 Ekim ayında Dünyanın dev bir gezegenle çarpışıp sonunun geleceğini öne sürdü.
Güneş kadar büyük olduğunu iddaa ettiği gezegenin Dünya ya Güney kutbu yönünden yaklaştığını belirtti.
Adını X olarak belirlediği dev gezegenin yörüngesinde de bir çok gezegenin olduğunu içlerinde Nibiru da dahil olmak üzere yedi cisimle geliyor.
Nibiru komplo teorisyenlerinin haydut gezegen olarak adlandırı çevresinde bulunduğu gezegenin yörüngesini bozduğuna inanıyor.
Ancak bilim dünyası Nibiru'nun varlığını kabul etmiyor.
NASA tarafından yapılan açıklamalarda Nibiru'nun varlığı reddedilmişti.
Dünyanın sonu Ekim 2017'de mi gelecek?
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

Türkiye'nin en tehlikeli yolları

Nintendo Switch'i tanıttı

Hayatımıza giren yeni yiyecekler

'Sadakatsizler' için mobil uygulamalar

Vize gerektirmeyen en ucuz şehirler

Kavga-gürültü o maddeler de kabul edildi

Dünya tarihinin en gizemli örgütlerinin sırları açığa çıktı!

Detroit Auto Show 2017 başladı

Hangi kan grubu daha şanslı?

Dünyanın en iyi biftek restoranları

Soğuk hava yüz felcine neden oluyor

Tarihten az bilinen kareler

Dikili yıllar sonra beyaza büründü

Karda araba kullanma teknikleri

İstanbul kara teslim oldu!

Diş fırçalarken sakın bunu yapmayın

Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Dünyayı kurtaracak icatlar

İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler

Evsiz kadına büyük sürpriz

CES teknoloji fuarı başladı

Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Bu adamı hiç rüyanızda gördünüz mü?

Faraday Future, geleceğin otomobilini görücüye çıkardı

2017’de uzayda neler yaşanacak?

Dünyada kadın ve erkek saç kesim fiyatları

Hastalıklardan koruyan besinler

Reina saldırısı gazete manşetlerinde

İşte Türkiye'de en çok öldüren hastalık

Ortaköy'de gece kulübüne terör saldırısı

Japonya'nın fantezi odalarında neler oluyor?
Yorumlar