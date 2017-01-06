Dünyayı kurtaracak icatlar

Elektriğe sahip olmayan bir çok fakir yerleşim alanlarında yiyecekleri muhafaza etmek büyük bir sorun. Zaten kısıtlı olan yiyeceklerin buzdolabının olmaması sebebiyle kısa sürede bozulması yiyecek sıkıntısını daha da artırmaktadır.Nijeryalı Muhammed Bah Abba adlı kişi geliştirdiği çömlek buzdolabı bu sorunu büyük ölçüde çözmeyi başladı. (Fotoğraflar: nationalgeographic)
Mohammed Bah Abba, 2 dolara mal ettiği bu buluş sayesinde 100 bin dolarlık bir Rolex kazandı.
Geniş bir kabın içine kısmen ufak bir kap yerleştiriliyor, daha sonra aradaki boşluğa ıslak kum konuyor. Kapların üstü de ıslak kumaş parçasıyla örtülüyor. Buharlaşan su ısıyı da beraberinde götürüyor ve böylece yüzey ısısı düşmüş oluyor.
Ve iki tane çömleğin iç içe geçmesi ile icat ettiği elektriğe ihtiyacı olmayan çömlek buzdolabı yiyeceklerin uzun süre saklanabilmeyi sağlıyor. Böyle bir kabın içinde domates ve biber 3 hafta, diğer sebzeler 4 haftaya kadar saklanabiliyor.
Böyle giderse milyar yaşındaki gezegeni, birkaç yüz yılda yiyip bitireceğimizin geç de olsa farkına vardık. İşte dünyamızın kaderini değiştirmesi umulan çevreci icat ya da fikirler..
Özellikle Afrika taşıma suyu ile hayatta kalmaya çalışanlar için yaratıcı bir icat.
Tekerlek bidon...
Özellikle Afrika'da su şebekesinin olmadığı bu bölgelerde 5 kişinin getirebileceği suyu daha sağlıklı bir şekilde taşımaya yönelik
ÇAMAŞIR SUYUNDAN AYDINLATMA Filipinler'de içine sadece su ve çamaşır suyu konulan plastik şişelerle evlerin aydınlatılması sağlanıyor. Önce plastik şişeler tavanlara yerleştiriliyor, ardından içlerine su ve çamaşır suyu karışımı dolduruluyor.Bir girişimci tarafından insanlığın yararına sunulan buluşta güneş ışığı açılan delikten dikey olarak içeriye giriyor ve 360 derece yansıyarak bulunduğu ortamı aydınlatıyor.
SU ÜRETEN BİLLBOARDPeru Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri havadaki nemi çekerek temiz içme suyu oluşturan billboardlar üretti. Sistem havadaki nemi emen bir hazne ile başlıyor. Daha sonra içeriye giren hava klimalar sayesinde suya dönüştürülüyor. Dönüştürülen su da karbon filtrelerden geçerek depoya aktarılıyor. Projenin, ülkenin özellikle çöl olan kısmında su bulmakta zorlanan insanlara yönelik yapıldığını belirten yetkililer billboarddaki haznenin yaklaşık olarak 20 litre su alabildiğini ifade ettiler.
YER ÇEKİMİ LAMBASI Bu lambanın yanması için gaz, pil ya da elektrik gerekmiyor. Işık vermek için yer çekimi gücünü kullanıyor.İpinin ucuna asılan ağırlık torbası yer çekimiyle aşağı doğru inerken ürettiği enerjiyle çalışıyor. Ağırlığın 3 saniyelik bir inişiyle 30 dakika ışık veriyor.
DERECESİ AYARLANABİLİR GÖZLÜK Gözlük içinde kristal sıvı bulunan camı sayesinde, göze gelen ışığın nasıl kırılmasını ayarlayan ve otomatik odak ayarlama kabiliyetine sahip
KOMPOST TUVALET Sifonlu tuvaletten on kat ucuza mal olan kompost tuvalette su kullanılmıyor. Bir çukur dolunca diğerine geçiliyor ve dışkı zararsız gübreye ayrışıyor.