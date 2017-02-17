En büyük sırrını makyajla sakladı

Sedef hastası genç kız makyaj mucizesi sayesinde yüzündeki lekeleri sakladı. Sakladığı gerçek daha sonrasında hayatını değiştirdi...

Henüz 22 yaşında olan Sophia Ridlington’ın yüzü sedef hastalığı sebebiyle sağlıksız durumdaydı. Cildi hastalık nedeniyle sürekli çatlayan ve kanayan Sophia, dışarıya makyajsız çıkamayacak psikolojideydi. Tam da bu sıralarda genç kız bir erkek arkadaş edindi, onun ilgisine güvenen Sophia erkek arkadaşının yanındayken ise sırrını ondan saklamıyor ve makyaj yapmıyordu ve bu sebeple ayrıldılar.

SABRI YETENEĞİ GETİRDİ

Kendine yöneltilmiş acımasız gözlerin sonucunda, Sophia iyi makyaj yapmayı öğrendi. Makyaj yeteneği ona bambaşka faydalar sağladı ve özgüveni yerine geldi ve dışarıya çıktığında insanlar ona bakmıyor. Çünkü Spohia artık yeteneğini kendi üstünde uyguluyor. Ayrıca genç kız, sedef hastalığı hakkında insanları bilinçlendirmek için uğraşıyor. İnsanlara dış görünüşün o kadar da önemli olmadığını anlatmaya çalışıyor.

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