En garip kabile gelenekleri

Mursili kadınlar alt dudaklarına topraktan yapılmış tabak şeklindeki objeyi takarlar.Yaş ile ilerledikçe bu objenin boyunda büyür.
Himbalar çok az giysi giyerler, ancak kadınlar güneşten korunmak için tereyağı, aşı boyası ve bitkilerden bir tür güneş kremi yaparak vücutlarına sürerler. Bu karışım, ciltlerine kırmızımsı bir renk verir. Bu renk, toprağın bereketinin ve insan kanının yaşamsallığının da simgesidir. Kadınlar birbirlerinin saçlarını örer ve aşı boyası karışımıyla boyarlar.
Macawanalı kadınlar saçlarına çok önem verirler .Özellikle kabile danslarında özel hazırladıkları karışımla şekil verirler.
Yalili erkekler cinsel organlarına uzun kamış,burunlarının kıkırdak bölümlerine tahta parçası takarlar.Kadınlar ise vücutlarına bitkilerden elde ettikleri karışımla beyaz beneklerle boyarlar.
En önemli özellikleri boylarının 1.5 metreyi geçmemeleri.
Padaunglu kadınların ismi dünyada zürafa boyunlu kadınlar diyerek anılıyor.Boyundaki halkalar 6’lı 3 parça. İlk parça 5-8 yaşları arasında takılıyor. Çenenin altına konulan destek sürtünmeyi önlüyor.
Kabilenin en dikkat çeken özelliği çenelerine taktıkları tahta objeler.Kadın ve erkek zoeliler 7 yaşından sonra bu objeyi takmaya başlarlar.
Kabilenin en önemli özelliği kadınların saçlarını ölene kadar kesmemesi.Saça şekil vererek şapka görünümü yaparak kullanıyorlar.
Banjaralı kadınların sol burunlarında hızmaları, abartılı takıları ve dansları ile dünyada dikkat çeken kabilelerdendir.
Tazmanya’da kadın ölen kocasının kesilip kurutulan cinsel organını boynuna asmak zorunda.
Etiyopya’nın Omo Vadisi’nde yaşayan Bodi kabilesi acayip gelenekleriyle dikkat çekiyor.
Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue bu ilginç geleneği kabilenin içine girerek yakından görüntüledi.
Etiyopya'daki yarı göçebe Bodi kabilesinin yeni yıl kutlaması olan şişman adam yarışması için her köyden gençler seçiliyor ve 6 ay boyunca inek kanı ve süt ile beslenerek kilolarının 2 katına çıkıyorlar.
Ka’el töreni olarak isimlendirilen gün geldiğinde gençler köye dönüyor en şişman seçilen kişi onurlandırılıyor.
İlginç gelenekleri olan Bodi kabilesi erkekleri çıplak vücutlarını beyaza boyuyor. Kat kat kolyelerden oluşan oldukça ağır kolyeler takıyorlar.