Yaşayışlarını, dillerini, görünüşlerini, kültürlerini bilmediğimiz tanımadığımız insanlar: Zoeliler, Yaniler, Himbalar, Mursiler ve daha fazlaları... İşte en garip kabile gelenekleri...

Yaşayışlarını, dillerini, görünüşlerini, kültürlerini bilmediğimiz tanımadığımız insanlar: Zoeliler, Yaniler, Himbalar, Mursiler ve daha fazlaları... İşte en garip kabile gelenekleri...

Etiyopyanın güneyinde yaşayan Mursi Kabilesi

Mursili kadınlar alt dudaklarına topraktan yapılmış tabak şeklindeki objeyi takarlar.Yaş ile ilerledikçe bu objenin boyunda büyür.

Kuzey Namibyada yaşayan Himba Kabilesi

Himbalar çok az giysi giyerler, ancak kadınlar güneşten korunmak için tereyağı, aşı boyası ve bitkilerden bir tür güneş kremi yaparak vücutlarına sürerler. Bu karışım, ciltlerine kırmızımsı bir renk verir. Bu renk, toprağın bereketinin ve insan kanının yaşamsallığının da simgesidir. Kadınlar birbirlerinin saçlarını örer ve aşı boyası karışımıyla boyarlar.

Angola’da yaşayan Mucawana Kabilesi

Macawanalı kadınlar saçlarına çok önem verirler .Özellikle kabile danslarında özel hazırladıkları karışımla şekil verirler.

Papua Yeni Gine’de yaşayan ‘Yali Kabilesi’

Yalili erkekler cinsel organlarına uzun kamış,burunlarının kıkırdak bölümlerine tahta parçası takarlar.Kadınlar ise vücutlarına bitkilerden elde ettikleri karışımla beyaz beneklerle boyarlar.

Papua Yeni Gine ve Demokratik Kongo Cumhuriyetinde de yaşayan Pigmeler

En önemli özellikleri boylarının 1.5 metreyi geçmemeleri.

Kuzey Tayland’daki Padaung Kabilesi

Padaunglu kadınların ismi dünyada zürafa boyunlu kadınlar diyerek anılıyor.Boyundaki halkalar 6’lı 3 parça. İlk parça 5-8 yaşları arasında takılıyor. Çenenin altına konulan destek sürtünmeyi önlüyor.

Amazonların derinliklerindeki Zoe Kabilesi

Kabilenin en dikkat çeken özelliği çenelerine taktıkları tahta objeler.Kadın ve erkek zoeliler 7 yaşından sonra bu objeyi takmaya başlarlar.

Çin’in güneyinde yaşayan Yao Kabilesi

Kabilenin en önemli özelliği kadınların saçlarını ölene kadar kesmemesi.Saça şekil vererek şapka görünümü yaparak kullanıyorlar.

Hindistanın Pakistan sınırına yakın yerde yaşayan Banjara Kabilesi

Banjaralı kadınların sol burunlarında hızmaları, abartılı takıları ve dansları ile dünyada dikkat çeken kabilelerdendir.

Tazmanya’da kadın ölen kocasının kesilip kurutulan cinsel organını boynuna asmak zorunda.

Etiyopya’nın Omo Vadisi’nde yaşayan Bodi kabilesi acayip gelenekleriyle dikkat çekiyor.

Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue bu ilginç geleneği kabilenin içine girerek yakından görüntüledi.

Etiyopya'daki yarı göçebe Bodi kabilesinin yeni yıl kutlaması olan şişman adam yarışması için her köyden gençler seçiliyor ve 6 ay boyunca inek kanı ve süt ile beslenerek kilolarının 2 katına çıkıyorlar.

Ka’el töreni olarak isimlendirilen gün geldiğinde gençler köye dönüyor en şişman seçilen kişi onurlandırılıyor.

İlginç gelenekleri olan Bodi kabilesi erkekleri çıplak vücutlarını beyaza boyuyor. Kat kat kolyelerden oluşan oldukça ağır kolyeler takıyorlar.