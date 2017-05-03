En ilginç kabile geleneği

Etiyopya'nın Omo Vadisi'nde yaşayan Bodi kabilesi acaip gelenekleriyle dikkat çekiyor.
Etiyopya’daki yarı göçebe Bodi kabilesinin yeni yıl kutlaması olan şişman adam yarışması için her köyden gençler seçiliyor ve 6 ay boyunca inek kanı ve süt ile beslenerek kilolarının 2 katına çıkıyorlar.
Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue bu ilginç geleneği kabilenin içine girerek yakından görüntüledi.
Ka'el töreni olarak isimlendirilen gün geldiğinde gençler köye dönüyor en şişman seçilen kişi onurlandırılıyor.
İlginç gelenekleri olan Bodi kabilesi erkekleri çıplak vücutlarını beyaza boyuyor.
Kat kat kolyelerden oluşan oldukça ağır kolyeler takıyorlar.