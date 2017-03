En tatlı canlı yayın kazası

BBC kanalında bugün canlı yayında yaşananlar izleyenlere neşeli anlar yaşattı. Skype ile Güney Kore'den BBC'nin canlı yayınına bağlanan muhabir ülkeden yaşanan gelişmeleri değerlendirirken odanın kapısı açılıyor ve olanlar oluyor...

Günün en önemli gelişmelerinden biri olan Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın görevinden azledilmesi hakkında yapılan yayın sırasında bir anda odanın kapısı açılıyor ve içeri küçük bir kız çocuğu giriyor.

BBC Seul muhabiri Robert E. Kelly küçük kızını iterek masadan uzaklaştırmaya çalışırken içeri bu kez de yürüteçte oturan bebek giriyor.

Daha da komik olan çocukların arkasından anneleri ya da bakıcıları olduğu tahmin edilen bir kadının koşarak içeri girmesi ve çocukları odadan çıkarmaya çalışması oluyor.

Kadının büyük bir çabayla çocukları sürükleyerek odadan çıkarması an be an canlı yayına yansıyor.

Hem muhabir hem de BBC sunucusu bu anlarda şaşkınlıktan konuşamıyorlar.