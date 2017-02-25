Amerika'nın en ünlü genelevinin gizli dünyası açığa çıktı.
Ünlü kumarhane kenti Las Vegas'ın bulunduğu eyalet olan Nevada'nın en ünlü yasal genelevi fotoğrafçılar tarafından böyle görüntülendi.
Ülkede genelevlerin yasal olduğu nadir bölgelerden biri! Kuş uçmaz kervan geçmez bir yere konuşlanan bir genelevin içinden görüntüler...
Çalışan kadınların çoğunun kocaları, çocukları var. Sabah normal bir işe gelir gibi geliyorlar, akşam evlerine dönüyorlar.
İlginç detaylardan biri ise, bu genelevi sıradan bir anne-oğulun işletmesi...
Şehir dışında ve kırsal bir bölgede yer alan bu yasal genelevin yöneticisi Madame Suzette.
Fotoğrafçı Marc McAndrews, Amerika'nın Nevada eyaletinde bulunan bir genelevi geçtiğimiz yıllarda böyle fotoğraflamıştı.
Ünlü kumarhane kenti Las Vegas'ın bulunduğu eyalet olan Nevada'nın en ünlü yasal genelevinin sırları açığa çıktı.
"Kadın Satmanın Sanatı" isimli anı kitabını yazan 68 yaşındaki Dennis Hof, mesleğe Marilyn Monroe'nın kendini öpmesiyle başladığını anlatıyor.
Monroe'nun öpücüğünün kendisinde kadınlara karşı bir şehvet uyandırdığını yazan Hof, "Kadınların kendi fiyatlarını kendilerinin belirlediği" ve aldıkları ücreti genelevle paylaştıkları bir sistem yarattı.
Dennis Hof, hayatında hiç normal sevgilisi olmadığını ve fahişeler çıktığını söylüyor.
Seks yapmayı çok sevdiğini söyleyen ve buna doyamadığını belirten Hof, fahişelere aşık olduğunu söylüyor.