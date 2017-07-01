‘En yakışıklı mahkum’un sevgilisi dev moda markasının varisi çıktı

Sabıka fotoğrafı sayesinde dünyanın en popüler erkek mankenlerinden biri olan Jeremy Meeks'in geçtiğimiz hafta Bodrum'da yaptığı kaçamaktaki bir diğer başrol oyuncusunun dünyaca ünlü moda markasının varisi olduğu ortaya çıktı.

ABD’de sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra meşhur olan ve modellik ve DJ’lik yapmaya başlayan evli ve üç çocuk babası Jeremy Meeks geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelmiş ve yat sefası görüntülenmişti.

Evli olmasına rağmen esmer bir kadınla samimi pozlar veren Meeks’in birlikte olduğu kadının kim olduğu ortaya çıktı. İngiliz tabloid gazetesi The Sun, Meeks’in kameralara aldırmadan öpüştüğü ve eğlendiği kadının aralarında Topman, Topshop ve Miss Selfridge gibi markaların da bulunduğu Arcadia Group’un veliahtı Chloe Green olduğunu ortaya çıkardı.

Arcadia Group’un Başkanı olan Sir Philip Green’in kızı olan 26 yaşındaki Chloe’ye yakın kaynaklar, “Chloe, Jeremy’den çok hoşlanıyor ama haksız da sayılmaz. Sir Philip çok korumacı ve muhtemelen kızının eski bir gangsterle beraber olmasından rahatsız olacaktır” ifadesini kullandı.

Çiftin Mayıs ayında Cannes’da bir parti sırasında tanıştığı tahmin edilirken, Şubat ayında Meeks, sosyal medyada 8 yıllık eşinin Sevgililer Günü’nü kutlamıştı.