Erdoğan G20 Zirvesi’nde önemli açıklamalar

G20 temaslarını sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenleyerek, G20 zirvesinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan Almanya’da G20 Zirvesi’ni düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.

Para ve maliye alanlarındaki adımlarda mutabık kaldıklarını açıklayan Erdoğan, krizlere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla, küresel ve finansal güvenlik ağlarını daha etkili hale getirmek konusunda görüş birliğine vardıklarını aktardı.

Teröre karşı işbirliği

Erdoğan, en önemli gündemlerden biri olan terörle mücadele alanında, terör örgütlerinin saldırılarını etkisiz hale getirmede başarılı olunamadığının altının çizildiğini söyledi. İlkeli ve kararlı olmadan, çifte standardı bırakıp dayanışma sağlamadan ilerleme kat edilemeyeceğini bildirdi.

Erdoğan, Türkiye’den kaçan darbe zanlılarının Avrupa ülkeleri tarafından iade edilmemesini eleştirdi.

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

– G20 zirvesinde kapsamlı çalışmalar yaptık. Zirvenin en önemli konusu terörle mücadeleydi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptık.

– Alman polisinin zirve boyunca gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum.

– PKK Avrupa’da haraç topluyor. FETÖ’cüler Batı ülkelerini güvenli liman olarak görüyor. Terör örgütlerinin desteklenmesine sessiz kalmayacağız.

– Suriye’de terör adaları oluşmasına izin vermeyeceğiz.

-Katar’a yönelik yaptırımlar doğru değil.

– Şu ana kadar 3 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz ve harcamamız 30 milyar dolara ulaşmış durumda. Hiçbir ülke bu yardımı yapmıyor. Bütün bunları yaoarken AB’nin bize verdiği söz 3+3 6 milyon eurodur ama ulaşan 800 milyon eurodur. Rakamlar saptırılıyor. Proje gelmedi deniyor. Proje uygulandı. Buyursunlar; Kilis”e G.Antep’e Mardin’e gelsinler. Orada insanların ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını görsünler. Uluslararası toplumun sorumluluk paylaşımının gerekli olduğunun altını çizdim. Mülteciler konusunda açık kapı politikasını sürdüreceğiz. AB, bize (söz verilen 3 milyar euro’dan) sadece 800 milyon euro verdi.

AYRINTILAR GELECEK…