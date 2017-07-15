Erdoğan, Guardian’a yazdı: Ya teröristlerle olun ya da Türk halkıyla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'a yazdı. Erdoğan, "Batılı liderlerin bir seçim yapması gerek: Ya teröristlerle olun ya da Türk halkıyla" ifadesini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’a yazdı. Batılı liderlere çağrıda bulunan Erdoğan, “Batılı liderlerin bir seçim yapması gerekiyor: Ya teröristlerin yanında olacaksınız ya da Türk halkının” yorumunu yaptı.

Erdoğan, “Türk halkı birlik olarak demokrasiyi, özgürlüğü ve yaşam tarzını almak isteyen silahlı örgüte karşı geldi. Bunun sonucunda 250 kişi hayatını kaybetti 2.193 kişi yaraladı. Hükümetimin Fethullah Gülen ve destekçilerini adaletin karşısına çıkarma çabaları sadece Türkiye için değil dünyanın her yerinde demokrasi için çok önemlidir. Maalesef Türkiye’nin müttefikleri ve özellikle batıdaki dostlarımız bu olayın önemini tamamen anlamadı. Bunun yerine bazı batılı hükümetler halkımızın yanında olduklarını söylemek yerine bekleyip krizin nasıl sonuçlanacağını görmeyi tercih etti. Bu çifte standart özgürlüğü için her şeyini riske atan Türk halkını derinden rahatsız etti” ifadelerini kullandı.