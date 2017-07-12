Erdoğan hakaret içerikli o şiir için mahkemeye başvuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik hakaret içeren şiir yazan Alman komedyen hakkında alınan karara itiraz etti. Erdoğan, şiirin son 6 dizesinin de yasaklanmasını istiyor.

Ankara-Berlin hattında yaşanan gerilim dinmek bilmiyor. İncirlik Üssü’nde yaşanan krizle başlayan ve hükümet yetkililerinin Almanya’da miting yapmasına izin verilmemesiyle devam eden gerginlikte bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında bir televizyon programına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren bir şiir okuyan komedyen Jan Boehmermann ve şiiri bugün yaşananların merkezinde yer alıyor. Kendisine yönelik hakaretlerin yer aldığı şiir dolayısıyla Boehmermann’ı Almanya’da savcılığa şikayet eden Erdoğan’ın bu talebine Alman makamları onay vermiş ve şirin bir kısmını yasaklamıştı.

Fakat Reuters haber ajansı, Alman kaynaklarına dayandırdığı haberinde Erdoğan’ın Hamburg mahkemesine başvurarak karara itiraz ettiğini ve şiirin geri kalan kısımlarında da değişikliğe gidilmesini istediğini öne sürdü. Hamburg mahkemesinin sözcüsü bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Alman Der Spiegel dergisi, Erdoğan’ın şiirin son 6 dizesinin de yasaklanmasını istediğini yazdı.