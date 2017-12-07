Erdoğan, Papa ile Kudüs’ü görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yaptıkları telefon görüşmesinde Kudüs konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Francis ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde ABD’nin Kudüs ile ilgili attığı adım vardı. Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs ile ilgili yaptığı açıklamaların endişe verici olduğunu söyledi.

İki lider yaptıkları görüşmede, Kudüs’te mevcut durumun korunması ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması konusunda aynı düşüncede olduklarını söyledi.

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