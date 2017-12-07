Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan, Papa ile Kudüs’ü görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yaptıkları telefon görüşmesinde Kudüs konusu ele alındı.

19:367 Aralık 2017
Dünya
Erdoğan, Papa ile Kudüs’ü görüştü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yaptıkları telefon görüşmesinde Kudüs konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Francis ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde ABD’nin Kudüs ile ilgili attığı adım vardı. Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs ile ilgili yaptığı açıklamaların endişe verici olduğunu söyledi.

İki lider yaptıkları görüşmede, Kudüs’te mevcut durumun korunması ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması konusunda aynı düşüncede olduklarını söyledi.

AYRINTILAR GELECEK…

Son güncelleme: 19:4507.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar