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Erdoğan: Suriyeli ve Iraklıların bir kısmını vatandaşlığa alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki kamplarda bulunan Suriyeli ve Iraklıların bir kısmına vatandaşlık verileceğini söyledi.
Sozcu.com.tr
08:437 Ocak 2017
Dünya
Erdoğan: Suriyeli ve Iraklıların bir kısmını vatandaşlığa alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki kamplarda bulunan Suriyeli ve Iraklıların bir kısmına vatandaşlık verileceğini söyledi.

Şanlıurfa’da düzenlenen bir toplu açılış törenine katılan Erdoğan yaptığı konuşmada, “Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında…Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız” dedi.

“ARALARINDA MÜHENDİSLER, AVUKATLAR VAR”

Suriyeli ve Iraklılar içinde çok iyi yetişmiş insanların; mühendislerin, avukatların ve doktorların bulunduğunu söyleyen Erdoğan, “Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında da Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilebileceğini ve İçişleri Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söylemişti.

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