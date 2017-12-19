Erdoğan: Tasarıyı BM Genel Kurulu’na götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın tartışma yaratan Kudüs kararı hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının ardından açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin veto ederek bertaraf ettiği İsrail aleyhine tasarı sonrasında konuşan Erdoğan, konuyu BM Genel Kurulu’na götüreceğini dile getirdi.

Erdoğan, “‘BM’ye sunulan Kudüs tasarısı ABD tarafından veto edildi. Şimdi tasarıyı BM Genel Kurulu’na götüreceğiz. BM üyesi tüm ülkeleri Kudüs’ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.