Erdoğan’dan ABD’nin YPG kararıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı kabul etti. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapan Erdoğan, ABD'nin PYD kararına tepki göstererek, "Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'a ileteceğim. Temenni ederim ki yanlıştan bir an önce dönülür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin YPG’ye silah kararına ilişkin “Geçmişte atılan yanlış adımların Suriye getirdiği durum ortadadır. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Suriye ve Irak’taki her gelişme bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Müttefiklerimizin terör örgütlerinin yanında değil yanımızda yer alacağına inanmak istiyoruz. Alınan karar ile ilgili endişelerimizi 16 Mayıs’ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı bir şekilde kendilerine bizzat ifade edeceğiz. 25 Mayıs’taki mini NATO zirvesinde de müttefiklerimiz ile konuyu masaya yatıracağız. Suriye’nin bölünmesine karşı olduğumuzda her zaman söyledik. Aklı selim ile çözülmesinden yanayız. Temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür. Temenni ederim ki ifade edilen bazı gerçeklerden ABD’ye gitmeden bir an önce dönülmüş olunur” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTLERİ SURİYE’DEKİ KAOSU FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR”

ABD’nin YPG’ye silah kararına ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı. “Dün akşam ABD yönetimi tarafından bir kısmı basına yansıyan kararlar hakkındaki görüşlerim, komşumuz Suriye’de 6 yıldır 1 milyon insanın hayatına mal olan yıkıcı ve bölgeyi istikrarsız hale getiren bir iç savaş yaşanıyor. Terör örgütlerinin Suriye’deki kaosu fırsata çevirmeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye olarak başından beri tavrımızı, demokrasiden, meşruiyetten, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana koyduk. İnsani drama tepkisiz kalamadık.

TEHDİT OLUŞTURAN BU TERÖR EYLEMELERİNE KARŞI UZUN ZAMAN SABRETTİK

Bizleri rahatsız eden terör eylemleri zaman zaman tehdit oluşturan bu terör eylemelerine karşı uzun zaman sabrettik. Belli bir noktadan sonra artık sabrın sonu geldi ve atılması gereken adımları atmaya başladık. 3 milyon Suriyeliye kapısını açana Türkiye oldu. İyi kötü terör denilemeyeceğini ortaya koymaya çalıştık. Suriye’deki cinayet şebeklerinin tamamına karşı kararlı bir şekilde mücadele ettik.

FIRAT KALKANI HAREKATI BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE MUHTAÇ OLUNMADIĞINI TÜM DÜNYAYA İSPAT ETMİŞTİR

DEAŞ terör örgütüne en büyük zayiatı verdiren Fırat Kalkanı harekatı bu tavrımızın en somut örneğidir.

Bu harekat başka bir terör örgütüne muhtaç olunmadığını tüm dünyaya ispat etmiştir. DEAŞ terörü ile mücadele tavrımız bugün de aynıdır. Hangi gerekçe ile olursa DEAŞ terör örgütü ile mücadele bir başka terör örgütü ile yürütülmemeli. Böyle bir adımın Suriye’nin ve bölgenin geleceğini tehlikeye sokacaktır.

Geçmişte atılan yanlış adımların Suriye getirdiği durum ortadadır. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Suriye ve Irak’taki her gelişme bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir.

Müttefiklerimizin terör örgütlerinin yanında değil yanımızda yer alacağına inanmak istiyoruz.

ENDİŞELERİMİZİ 16 MAYIS’TA 16 MAYIS’TA BAŞKAN TRUMP’A BİZZAT İFADE EDECEĞİZ

Alınan karar ile ilgili endişelerimizi 16 Mayıs’ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı bir şekilde kendilerine bizzat ifade edeceğiz. 25 Mayıs’taki mini NATO zirvesinde de müttefiklerimiz ile konuyu masaya yatıracağız. Bölgenin istikrarını garanti altına alacak. Suriye’nin gerçekleri ile uyumlu bir sonuca ulaşmamızı sağlayacağına inanıyorum.

Temenni ederim ki ifade edilen bazı gerçeklerden ABD’ye gitmeden bir an önce dönülmüş olunur. Çünkü bu olayları yaşayan biziz. Açıklamaları yapanların olaylarla ilgisi yok. Biz bunları yaşıyoruz.

TEMENNİM YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLESİ

Sınır boylarımızda şehitlerimiz oldu. Suriye’nin bölünmesine karşı olduğumuzda her zaman söyledik. Aklı selim ile çözülmesinden yanayız. Temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür.”