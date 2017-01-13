Erdoğan’dan çok önemli ‘Kıbrıs’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs görüşmelerine dair önemli yorumlarda bulundu. Türkiye'nin çizgilerini net bir şekilde belirten Erdoğan, "Tıpkı 2004'de görüşmelerde olduğu gibi yine Rumlar kaçıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs görüşmelerine dair önemli yorumlarda bulundu. Türkiye'nin çizgilerini net bir şekilde belirten Erdoğan, "Tıpkı 2004'de görüşmelerde olduğu gibi yine Rumlar kaçıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cenevre’den devam eden Kıbrıs görüşmelerine dair şunları söyledi:

— Kıbrıs’ta garantör ülkeler temsil noktasında istikrarlı bir yerde değil.

— Tıpkı 2004’teki görüşmelerde olduğu gibi yine Rumlar kaçıyorlar.

— KKTC yoğun bir çalışma içinde, samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör olarak Yunanistan halen farklı beklentiler içindeler.

— Garantiler ve güvenlik konularını net olarak onlara söyledik; Türkiye’nin olmadığı bir garantörlüğü asla beklemeyin.

— Biz ilanihaye oradayız.

— Kıbrıs’tan tamamen Türk askerinin çekilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey isteniyorsa oradan her iki tarafın da askerlerini çekmesi gerekir.

— Eğer Maraş’ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız Erenköy-Güzelyurt birleştirilip KKTC’ye bırakılır, açık-kapalı Maraş Güney Kıbrıs’a bırakılır.

— Karpaz’ın bir bölümü bize bırakılsın derlerse böyle bir şey söz konusu olamaz.

— Sahil şeridinde şu kadar olsun bu kadar olsun diyorlar, Annan planının artık geçerliliği yok.

— Bir dönem KKTC başkanlık yapıp dört dönem Rumlar yapacak diyorlar, böyle bir şey de söz konusu olamaz.

— Bir dönem Türk tarafı yönetimi alacak iki dönem Rum yönetimi alacak, adil olan budur dedik.

— Çözümde adil, kapsayıcı olan dışında bizden bir şey beklemeyin dedik.