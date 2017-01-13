Erdoğan’dan çok önemli ‘Kıbrıs’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cenevre’den devam eden Kıbrıs görüşmelerine dair şunları söyledi:
— Kıbrıs’ta garantör ülkeler temsil noktasında istikrarlı bir yerde değil.
— Tıpkı 2004’teki görüşmelerde olduğu gibi yine Rumlar kaçıyorlar.
— KKTC yoğun bir çalışma içinde, samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör olarak Yunanistan halen farklı beklentiler içindeler.
— Garantiler ve güvenlik konularını net olarak onlara söyledik; Türkiye’nin olmadığı bir garantörlüğü asla beklemeyin.
— Biz ilanihaye oradayız.
— Kıbrıs’tan tamamen Türk askerinin çekilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey isteniyorsa oradan her iki tarafın da askerlerini çekmesi gerekir.
— Eğer Maraş’ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız Erenköy-Güzelyurt birleştirilip KKTC’ye bırakılır, açık-kapalı Maraş Güney Kıbrıs’a bırakılır.
— Karpaz’ın bir bölümü bize bırakılsın derlerse böyle bir şey söz konusu olamaz.
— Sahil şeridinde şu kadar olsun bu kadar olsun diyorlar, Annan planının artık geçerliliği yok.
— Bir dönem KKTC başkanlık yapıp dört dönem Rumlar yapacak diyorlar, böyle bir şey de söz konusu olamaz.
— Bir dönem Türk tarafı yönetimi alacak iki dönem Rum yönetimi alacak, adil olan budur dedik.
— Çözümde adil, kapsayıcı olan dışında bizden bir şey beklemeyin dedik.