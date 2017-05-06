Erdoğan’dan önce öncü ekip Washington’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 gün sonra ABD'ye yapacağı çok önemli ziyaret öncesinde sürpriz gelişme... Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın hazırlık için önden Washington'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Mayıs'taki Washington ziyareti öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan en üst düzey öncü ekip dün ABD'ye gitti.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre bu heyetin, özellikle Trump yönetimini “PYD/YPG ittifakından vazgeçirmek” için uğraşacağı ve bu temaslardan elde edilecek izlenim doğrultusunda Erdoğan'ın Trump görüşmesi dosyalarının yeniden şekillenebileceği belirtiliyor.

Ayrıca heyetin, üç garantör ülke Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de ‘çatışmasızlık bölgeleri' konusunda vardığı mutabakata destek arayacak.