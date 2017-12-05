Erdoğan’ın Atina ziyareti öncesi flaş açıklama

Yunanistan hükümet sözcüsü, 65 yıldan beri Yunanistan'a resmi ziyaret yapan ilk cumhurbaşkanı olacak Erdoğan'ın 7-8 Aralık'ta yapacağı Atina ziyaretinden, ilişkileri iyileştirecek önemli gelişmeler beklediklerini söyledi.

Ziyarette, ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alınacağı bildirilirken, Reuters, Yunanistan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos’un sözlerine yer verdi.

Tzanakopoulos, “Görüşmelerin gündeminde iki ülkeyi de ilgilendiren konular olacak. Ege denizindeki gerilim, mülteci krizi ve özellikle enerji alanında olmak üzere ekonomik ilişkiler gibi. Biz Türkiye ile ilişkilerimizde kayda değer bir gelişme görmek istiyoruz çünkü bu, büyüme yönünde bir katalizör rolü oynayabilir. Görüşmelerin çok yapıcı olmasını bekliyoruz” dedi.