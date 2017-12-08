Erdoğan’ın Lozan çıkışı dünya medyasının gündemine oturdu

İngiliz ve ABD basınının bugünkü manşetlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretiyle ilgili haberler yer alıyor. Dünya medyası, Erdoğan'ın Lozan Anlaşması ile ilgili yaptığı çıkışın iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi adına "yardımcı olmadığı" kanısında birleşti.

İngiltere’nin prestijli gazetelerinden Guardian’da yer alan “Erdoğan, Yunanistan ziyaretinin başlangıcında sert bir söylem benimsedi” başlıklı yazıda, 65 yıl sonra bir Türk cumhurbaşkanının Atina’ya yaptığı bu ilk resmi ziyaretin “hasmane bir şekilde” başladığı öne sürülüyor.

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“AÇIKÇA ŞOKA GİRDİ”

BBC Türkçe’nin haberine göre gazete, “Atina’ya adımını atmasından yalnızca bir saat içinde (Erdoğan), Yunan cumhurbaşkanına 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması’nda belirlenen dini özgürlüklerin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi” diyor.

Guardian, Erdoğan’ın sözleri üzerine “açıkça şoka girdiği görülen” Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’un ise Lozan’ın müzakereye açık olmadığını söyleyerek yanıt verdiğini aktarıyor.

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“OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALINDI”

Gazete, Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle Atina’da olağanüstü önlemler alındığını da aktarıyor:

“Başkent genelinde 2 bin 800 polisin görev yaptığı, çatılara keskin nişancı ve komandoların yerleştirildiği ve koku uzmanı köpekler ile bomba imha ekiplerinin getirildiği, yakın tarihin en büyük güvenlik operasyonlarından biriyle Atina’da hayat neredeyse durma noktasına geldi. Ancak Türk lider, bir yandan bu hoş karşılama için ev sahiplerine teşekkür ederken, diğer yandan da söylemini sertleştirdi.”

Pavlopulos’un Erdoğan’ı karşılarken Lozan konusundan bahsetmesi iki Cumhurbaşkanı arasında beklenmedik bir söz düellosu yarattı. Erdoğan, Lozan Antlaşması’nın güncellenmesi gerektiğini savunurken, Yunanistan ise antlaşmanın “müzakereye açık olmadığını” savunuyor.

“DİPLOMATİK NEZAKETİ BİR KENARA BIRAKTI”

The Daily Telegraph da Erdoğan’ın ziyaretinin Lozan Antlaşması ile ilgili açıklamalardan dolayı gergin başladığını yazıyor.

Telegraph, “NATO’nun sorunlu müttefikleri olan ve etnik sınırlar arasında bölünen Kıbrıs’tan hava sahasına kadar bir dizi konuda uyuşmazlık yaşayan bu iki ülke, Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunan basınına iki ülke arasındaki sınırları belirleyen anlaşmanın gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki sözlerinden dolayı diplomatik nezaketi de bir kenara bıraktı” diyor.

“ALIŞILMADIK DÜZEYDE AÇIK SÖZLÜ BİR DİYALOG”

Independent da Erdoğan ile Pavlopoulos’un Lozan Antlaşması ile ilgili kameralar önündeki değerlendirmelerini “bir karşılama töreni için alışılmadık düzeyde açık sözlü bir diyalog” olarak nitelendiriyor.

Independent, “İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan ve bir Türk cumhurbaşkanının 65 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret olan bu ziyaret, hızla iki NATO müttefiki arasında açık sözlü bir hınç alma partisine dönüştü” yorumunu yapıyor.

ABD BASINI: TANSİYON YÜKSEKTİ

Erdoğan’ın ziyareti ABD basınında da yer buldu.

New York Times gazetesi, Erdoğan’ın iki ülke arasındaki sınırı belirleyen uluslararası antlaşmanın güncellenmesi yönündeki sözleri nedeniyle bu ziyaretten diplomatik sonuç beklentisinin ortadan kalktığını yazıyor.

Gazete, “Ziyaretin havası ve söz düelloları, geçen asrın önemli bir kısmını birbirine düşman olarak geçiren bu Akdenizli iki komşu arasındaki ilişkilerin iyileşmesine çok da katkı yapmadı” diyor.

Wall Street Journal gazetesi de Erdoğan Yunanistan gezisinde tansiyonun yükseldiğine dikkat çekiyor.

Gazete, bunda Erdoğan’ın Yunan hükümetini Batı Trakya’daki Müslüman azınlığın haklarını vermediği yönündeki eleştirisi ve Lozan Antlaşması’nın güncellenmesi talebinin etkili olduğunu vurguluyor.