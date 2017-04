Eroin bağımlılığından meyve suyu milyonerliğine

2003 yılında aşırı dozda uyuşturucu kullandığı için hastaneye düştü ve sonunda hayatını değiştirme kararı aldı. Bir gün eski arkadaşıyla karşılaştı ve hayatı bir anda değişti. Khalil Rafati; şimdi şirketleri 6 milyar doları aşan bir şirketin patronu. İşte onun sıra dışı hikayesi

Khalil Rafati yüksek dozda eroin almaktan dokuzuncu kez hastanelik olduğunda doktorlar hayatını kurtarmaya çalışıyordu.

Los Angeles’ta sokakta yatan uyuşturucu bağımlısı Rafati, kalbine uygulanan elektrik şokuyla yeniden kendine gelmişti. 2003’te yaşanan bu olay sırasında 33 yaşındaydı. Aynı zamanda kokain bağımlısı da olan Rafati sadece 49 kiloydu, yüzü yara bere içindeydi.

BBC’de yer alana habere göre, “Uyuşturucu yüzünden kaç kez tutuklandığımı hatırlamıyorum. Hayatım karman çormandı… Öyle ağrılarım vardı ki acıdan uyuyamıyordum” diyor.

Rafati daha önce de uyuşturucuyu bırakmayı denemiş, ama başarılı olamamıştı. Dokuzuncu kez yüksek dozdan hastanelik olduğunda ise hayatını kurtarmak için onu değiştirmesi gerektiğini anlamıştı. Bu olaydan sonra dört ay tedavi görmüş ve o günden beri uyuşturucuya dönüp bakmamıştı. Sağlıklı bir yaşama adım atması California’da meyve suyu üreten, kafe işleten ve giysi satışı yapan Sunlife Organics adlı şirketi kurmasına vesile oldu.

ANNESİ POLONYALI YAHUDİ BABASI İSE BİR MÜSLÜMANDI

Bugün şirketin satışları toplam altı merkezde 6 milyar doları aşıyor; ABD ve Japonya’da yeni merkezler açmaya hazırlanıyor. Bugün 46 yaşında olan Rafati’nin Hollywood filmlerine konu olacak kadar ilginç yaşamı Ohio’da başlamıştı. Annesi Polonyalı bir Yahudi, babası Müslümandı. Sorunlu bir çocukluk dönemi geçirip okulu erken bırakmış, çevreye zarar verme ve mağazada hırsızlıktan tutuklanmıştı.

1992’de film yıldızı olma hedefiyle Los Angeles’a taşındı. Bu hedefini gerçekleştiremese de küçük müzik gruplarında enstrüman çaldı, ünlülerin arabasını temizleyerek rahat denebilecek bir yaşam sürdü. Fakat uyuşturucuya başlamasıyla hayatı kontrolden çıktı. Sonunda kendisini uyuşturucu kullanan ve satan insanlarla sokakta yatar buldu.

9. KEZ HASTANEYE DÜŞTÜ VE…

Aşırı dozdan dokuzuncu kez hastaneye düşmesi üzerine hayatını değiştirme kararı aldıktan sonra birçok iş yaptı. Malibu’da iki rehabilitasyon merkezinde çalışmanın yanı sıra araba yıkadı, köpek gezdirdi, bahçıvanlık yaptı. “Günde 16 saat, yedi gün çalışıyor, biraz para biriktirebiliyordum” diyen Rafati, eski bir arkadaşıyla karşılaşması üzerine kendi yağını ve meyve suyunu üretme konusu üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştı.

“Arkadaşım biraz hippiye benziyordu. Vitaminler, organik gıda, süper besinler gibi konularda bilgilendirdi beni. Kendimi iyi hissettirecek şeyler arıyordum ben de.”

2007’de bir ev kiralayarak Riviera Recovery adıyla kendi rehabilitasyon merkezini açan Rafati, müşterilerinden aylık 10 bin dolar alıyordu. Onlara ilginç karışımlardan meyve suları hazırlıyordu. Bu içeceklerin ünü yayılınca 2011’de Sunlife Organics adıyla Malibu’da yeni bir şirket kurdu. İlk yıl satışları bir milyonu bulmuştu. Bugün altı şubesinde 200’den fazla kişi çalıştırıyor. Meyve suyunun yanı sıra bazı organik yiyecekler ve giysi de satıyor.

New York’taki Deutsche Bank analisti Rob Nazara’ya göre Rafati’nin hikayesi karakterinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. “Eğitiminiz ya da mesleki geçmişiniz ne olursa olsun, girişimcinin başarısı dayanıklı, kararlı ve hırslı olmaktan geçer.” Rafati şimdi Malibu’da bir de yoga stüdyosu işletiyor. Ayrıca 2015’te I Forgot To Die (Ölmeyi Unuttum) adıyla otobiyografik bir kitap da yazdı: “Kendimi süper zeki görmüyorum. Ama hayat doluyum ve bir kez karar verdiğim zaman her şeyi yaparım.”