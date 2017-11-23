Erotik Ruhun Kirli Dünyası Egon Schiele’ın fırçasından Wally Neuzil

Egon Schiele’in sanatının temelini erotizm oluşturuyor; hatta bazı eserleri pornografik olarak etiketlenmiş. Oluşturduğu tablolarda sevişen insanlar, cinsel organlarını cesurca sergileyen kadınlar görülüyor. Schiele resimlerinde, sevişmenin insanoğlunun en romantik halini anlatıyor. Tek bir resmi hariç: O da Wally Neuzil'in tablosu... Kadının gözlerine baktıkça içiniz burkuluyor. Kendi yalnızlığınızı, çaresizliğinizi anlıyorsunuz. Gelecek aylarda Avusturya'da ki Leopold Müzesi'nin 10. yıl açılışında sergilenecek olan tabloya göz atalım, Egon Schiele'ı hatırlayalım istedim.

Dışavurumculuğun dahi adamı Egon Schiele’ın çizmiş olduğu kadınlara aşık olanları duymuştum.

‘Gizemli Kadın- Wally Neuzil’ tablosunu gördüm göreli Egon Schiele benim de tutkum oldu diyebilirim.

Avusturyalı ressam Egon Schiele, Almanya'da politik sorunlar yaşanırken empresyonizm, naturalizm ve pozitivizme karşı bir akım olarak ortaya çıkmıştır.

Schiele'ın resimlerinde çizgiler oldukça sert ve keskin, renkler ise abartılıdır. Özgünlük en verimli şekilde kullanılmış, aynı zamanda eleştiriler en sert dille, rahatlıkla yapılmıştır.

Eserlerini tek tek araştırdım.

Egon Schiele, çok küçük yaşından itibaren resim çizmeye başlamış ve eğitimine o yönde devam etmiştir. Ekspresyonist bir ressamdır.

Çizimlerinin çoğu erotik figürlerdir. Fakat sevgilisi “muse” u olarak tanınan Avusturalyalı Wally Neuzil’i öyle bir resmetmiştir ki…

Adeta Ef-sa-ne!!

Avusturyalı ressam; Wally ile 1911 yılında, Wally henüz 17 kendisi ise 21 yaşındayken tanışır ve birlikte yaşamaya başlarlar. Evli olmadan Wally'le birlikte yaşaması, kasabadaki genç kızları çıplak model olarak kullanması gibi nedenlerden dolayı Schiele, Krumau'yu terk etmek zorunda kalır.

Egon Schiele, annesinin yanında Viyana'ya gider. Orada kısa süre kaldıktan sonra, Wally ile birlikte Viyana yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Neulengbach'a geçer. Burada, Schiele'nin 14 yaşında bir kızı baştan çıkardığı iddiasıyla atölyesini basan polis, erotik ve pornografik resimlerin yanı sıra, pek çok pornografik obje de bulunca tutuklanır, üç hafta hapiste kalır. Mahkemede bu iddia düşecekken, bu kez pornografik resimlerini çocuklara sergilemekten 24 gün ceza alır, hatta hakim bir resmini mahkeme salonunda yakar. Egon Schiele, bir sanatçının hapse atılmasını cinayet olarak nitelendirir, bu dönemi ceza olarak değil, bir temizlenme olarak kabul eder.

Öyle de olur… Hapisten çıktıktan sonraki dönemde işleri iyidir, para kazanmaya başlar. 1914 ilkbaharında, Robert Philippi onu ahşap oyma ve gravür sanatı ile tanıştırır ve yaz aylarında altı oyma hazırlar. Aynı dönemde metal işleme ustası Johann Harms ile tanışır, Harms'ın Adele ve Edith adında iki kızı vardır. İki kardeşle de yakınlaşan ve ikisinden de hoşlanan Egon, kısa süre sonra bir seçim yapması gerektiğinden Edith'i seçer. 1915'te güzeller güzeli Wally’i terk eder ve Schiele Edith Harms ile evlenir.

Bu hikayeyle, geçmişin ve günümüzün en önemli ve efsane olmuş ressamlarından birinin hayatına genel bir bakış yapmış olduk.

Avusturya’nın Mona Lisa’sı olarak bilinen tablo, seneye onuncu yıl dönümünün açılışı için Avusturya’da ki Leopold Museum’da sergilenecek.