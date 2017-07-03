Esad’dan 2.000 poundluk mesaj

Yıllar süren iç savaşın devam ettiği Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad, yeni bir hamle yaparak Suriyelilere ve dünyaya mesaj verdi.

Şam yönetimi dün 2.000 poundluk banknotları kullanıma çıkardı. Fakat bu sefer Suriye tarihinde bir ilk yaşandı. Esad’ın yüzü banknotun bir yüzünde ilk defa yer aldı. Suriye Merkez Bankası Başkanı Duraid Durgham, “Bu parayı önceden bastırmıştık fakat hem savaş hem de dövizdeki dalgalanma dolayısıyla ertelemiştik” ifadesini kullandı. 2.000 pound günümüzde 4 dolara denk gelirken 2011’de 1 dolar 47 Suriye pounduydu. Günümüzde bir dolar için 500 Suriye poundu gözden çıkarmak gerek.

Düne kadar en büyük banknot 1.000 pounddu ve üzerinde Esad’ın babası Suriye’nin eski Devlet Başkanı Hafız Esad yer alıyordu. Durgham, yeni banknotların Şam ve bazı diğer bölgelerde kullanılacağını açıklarken, dünya kamuoyu para basımının Esad’ın bir gösterisi ve mesajı olduğu şeklinde yorumladı.