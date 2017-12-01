Eski İtalya başbakanı Berlusconi’ye rüşvet davası

Merkez sağ Forza Italia Partisi’nin lideri Silvio Berlusconi, adli yolsuzluk suçlamasıyla mahkemeye çağrıldı.

Berlusconi, 2013'te görülen bir davada tanığa yalan ifade vermesi için rüşvet vermekle suçlanıyor. Davadan beraat eden Berlusconi, yaşça küçük bir hayat kadınıyla ilişkiye girmekle suçlanıyordu.

Berlusconi'nin, 17 yaşındaki Faslı gece kulübü dansçısı Karima El Mahroug ile ilişkiye girmekle suçlandığı dava sırasında piyanist Danilo Mariani'ye yalan söylemesi için para verdiği iddia ediliyor.

Savcılar Berlusconi'nin başka tanıklara da yalan ifade vermeleri için rüşvet verdiğini sanıyor.

Duruşma Toskana eyaletindeki Siena kentinde Şubat ayında yapılacak. Ülkede Mayıs ayında genel seçimlerin yapılması bekleniyor.

Berlusconi, 18 yaşından küçük biriyle ilişkiye girdiği için suçlu bulunmuş ve yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak karar temyiz mahkemesi tarafından 2014'te bozulmuştu. 2013'te vergi yolsuzluğundan suçlu bulunan Berlusconi kamu görevi yapmaktan men edilmişti. Eski Başbakan bu ay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yasağı bozmasını istedi.