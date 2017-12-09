Eyfel Kulesi’nden Johnny Hallyday’e teşekkür

Fransa'nın Paris kentinde yer alan ve dünyanın en çok ziyaret edilen anıtlarından biri olan Eyfel Kulesi, 6 Aralık'ta hayatını kaybeden Fransız müzik sanatçısı Johnny Hallday adına ışıklandırıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nde 6 Aralık günü hayatını kaybeden ünlü Fransız müzik sanatçısına saygı göstermek adına, “Merci Johnny (Teşekkürler Johnny)” mesajı yayınladı. 8 Aralık Cuma günü başlatılan ışıklandırma Pazar akşamına kadar devam edecek ve Paris’te sanatçı için veda töreni düzenlenecek.

Hallyday’in hayranları, Cumartesi günü Champs Elysees Caddesi’nde buluşacak ve ünlü sanatçıya son kez veda edecek. Paris’teki Zafer Takı’ndan başlayacak olan veda töreni birçok müzisyen ve yaklaşık 700 motosikletlinin katılımıyla Champs Elysees Caddesi’ne kadar uzanacak. Törende katılımcıların güvenliği için yaklaşık 1500 polis görev alacak.

50´den fazla albüme imza atmış olan ve sanat dünyasının “Fransız Elvis’i” olarak anılan Johnny Hallyday, 1960´lı yıllarda Elvis Presley´den etkilenerek rock and roll müzik dünyasına atılmıştı. Ayrıca pek çok dizi ve filmde oyunculuk yapan Hallday, 1997 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Onur Madalyası’na (Legion d´Honneur) layık görülmüştü. (DHA)