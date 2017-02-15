Facebook videoları otomatik olarak sesli oynatacak

Facebook'un son dönemlerdeki gelişiminin en büyük nedeni videolar. Bir süredir yeni fikirler üzerinde çalışan teknoloji devi şirket, bugün hissedarlarına yaptığı bir açıklamada videoların gördüğü ilgiden kâr etmeyi planladığını söyledi. Ancak Facebook'un yeni planları kullanıcıları pek sevindirmeyebilir.

Facebook'un son dönemlerdeki gelişiminin en büyük nedeni videolar. Bir süredir yeni fikirler üzerinde çalışan teknoloji devi şirket, bugün hissedarlarına yaptığı bir açıklamada videoların gördüğü ilgiden kâr etmeyi planladığını söyledi. Ancak Facebook'un yeni planları kullanıcıları pek sevindirmeyebilir.

Kullanıcılar bir süredir zaman tüneli sayfasında otomatik oynayan videolarla karşılaşıyorlar. Videoları çoğunlukla üzerindeki alt yazılarla yayınlayanlar, izleyicilerin videoları izlediği, fakat dinlemediği fikrine alışmış durumdaydı.

Ancak bu yılın sonuna kadar Facebook haber kaynağında videolar otomatik olarak sesli oynayacak.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre bir süredir bazı kullanıcılar üzerinde bu yeni özelliği test ettiğini söyleyen Facebook, şimdiye kadar “pozitif yorumlar” aldığını belirtiyor.



Facebook yayınladığı bir blog gönderisinde, “Bu güncellemeyle haber kaynağında kullanıcılar sayfayı aşağı yukarı kaydırdıklarında sayfada gözüken videoların sesi açılacak” yazdı.

Otobüsteyken telefonundan aniden bir videonun sesli oynamasını istemeyenler telefonlarını sessize alabilir ya da tercihlerde otomatik oynama özelliğini kapatabilirler.

İNSANLAR VİDEOLARI SESSİZ İZLİYOR

Bu yeni özellik Facebook’ta paylaşılan videoların stilinin de değişmesine neden olabilir.

Sosyal medya platformlarını yakından takip eden Digiday’in haberine göre, video yayıncıları, takipçilerinin yüzde 85’inin videoları sessiz izlediğini rapor etmişti.

Bu yüzden Facebook haber kaynağında alt yazılı videoların sayısı bir hayli arttı.

Yeni güncellemeyle yayıncılar strateji değiştirebilir; zaman alan ve pahalı olan altyazı işinden kurtulabilirler.

İşitme Engelli Kullanıcılar için Erişebilirlik

Ancak videoların altyazılı olmamasından işitme engelli kullanıcılar olumsuz etkilenmesi söz konusu.

Videoların altyazılı olması erişebilirlik açısından önemli ve iyi bir ticaret anlayışı gösteriyor.

İngiltere’de bu hafta engelli grupları, yayıncı kuruluşları altyazıları geliştirmeye çağıran yasa değişikliğini kutlamışlardı.

Ülkedeki televizyon yayıncılığını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurum OFCOM, bu yasa sayesinde internette altyazı kullanımına asgari sınır ve kota koyabilecek.

Ancak Facebook bu yasadan etkilenmiyor.

Facebook’un bugün verdiği haber, şirketin video üzerinden kurduğu planlarının yalnızca bir parçasıydı.

Ayrıca dikey videolar tam ekrana sığdırılacak ve Haber Kaynağı’nda daha büyük gözükecek ve ekranı aşağı kaydırırken video oynamaya devam edebilecek.

Facebook’un televizyon üzerinde de çalışmalar yaptığı biliniyor. Şirket, Apple TV, Amazon Fire TV ve Samsung Smart TV’de bir uygulama başlatacağını açıkladı.