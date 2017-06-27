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FARC tüm silahlarını teslim etti

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC), Kolombiya hükümetiyle imzaladığı barış anlaşması çerçevesinde silahlarının tamamını Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine teslim etti. BM FARC'ın silahsızlanma aşamasının tamamlandığını duyurdu. Silahlar imha edilecek.

Sozcu.com.tr
11:1227 Haziran 2017
Dünya
FARC tüm silahlarını teslim etti
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC), Kolombiya hükümetiyle imzaladığı barış anlaşması çerçevesinde silahlarının tamamını Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine teslim etti. BM FARC'ın silahsızlanma aşamasının tamamlandığını duyurdu. Silahlar imha edilecek.

BM bünyesindeki psikologların gözetiminde silah bırakan FARC militanlarının sivil hayata adaptasyon çalışmaları sürüyor.

DHA’nın haberine göre; silah bırakma sürecinin tamamlanması nedeniyle sebebiyle bugün Mesetas kentinde bir tören düzenlenecek.

BM, FARC’ın yaklaşık 7 bin silahının olduğun duyurmuştu.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos  26 geçiş noktasında toplamda 6 bin 934 FARC militanının silah bırakmasıyla  barış sürecinin bu aşamasının tamamlanacağını açıklamıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 52 yıldır devam eden savaşı sona erdiren barış anlaşması Küba’da 25 Ağustos 2016’da imzalanmıştı.

Kolombiya’daki silahlı anlaşmazlık 1964 yılından bu yana 220 bin kişinin hayatına mâl olmuştu.

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