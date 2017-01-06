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Fas’ta FETÖ okulları kapatılıyor

Fas İçişleri Bakanlığı ülkedeki FETÖ yapılanması ile bağlantılı olduğu tespit edilen okulların kapatılması için talimat verdi.
Sozcu.com.tr
13:076 Ocak 2017
Dünya
Fas’ta FETÖ okulları kapatılıyor
Fas İçişleri Bakanlığı ülkedeki FETÖ yapılanması ile bağlantılı olduğu tespit edilen okulların kapatılması için talimat verdi.

Fas İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar sonucunda FETÖ yapılanması ile bağlantılı olduğu saptanan Mohammed Al Fatih (Fatih Sultan Mehmet) grubunun eğitimi kendi ideolojilerini yaymak için bir araç olarak kullandığının ortaya çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada, bunun “Fas eğitim ve din sisteminin prensipleri ile bağdaşmadığı” ifade edildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı haberde Fas Eğitim Bakanlığı’nın uyarıları üzerine, FETÖ bağlantılı okulların bir ay içerisinde kapatılacağı belirtildi. Bu okullarda eğitim gören öğrencilerin ise diğer okullara nakledileceği bilgisi verildi.

Ağustos ayında bir Türk heyeti Fas’ı ziyaret etmiş ve FETÖ yapılanmasına ilişkin kaygılarını Faslı yetkililer ile paylaşmıştı. Söz konusu okullardan birinin müdürü Gülen yapılanması ile bağlantıları olduğu iddiasını reddetmişti.

Fas’ta Mohammed Al Fatih grubuna bağlı yedi okul bulunduğu belirtiliyor.

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