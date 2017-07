FETÖ’nün gizli bilgilerini ifşa eden hukukçu Türkiye’ye geliyor

FETÖ’nün (Fetullahçı Terör Örgütü) Amerika’daki sözleşmeli okullara nasıl sızdığını ortaya koyan Robert Amsterdam'ın ilk kapsamlı araştırmasını kamuoyu ile paylaşmak üzere Türkiye’ye geleceği açıklandı.

‘Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı' ile ilgili araştırmayı (Empire Of Deceıt: An Investigation of the Gülen Charter School Network) konu alan kitabı yazan Robert Amsterdam, Gülen örgütü ile ilgili kitabında FETÖ'nün Amerika'daki sözleşmeli okullara sızmasını ortaya koyarak yaptığı ilk kapsamlı araştırmayı 14 Temmuz Cuma günü açıklayacak. İçerik hakkında bilgi verecek olan Robert Amsterdam, Eylül ayının başında basılması planlanan kitabın ilk kopyasından bazı kısımlar okuyacak.

FETÖ’nün dünya çapındaki faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti adına araştıran hukuk şirketi Amsterdam & Partners'ın Kıdemli Ortağı Amsterdam, ‘Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı' üzerine bir araştırma olan adlı kitabı hazırladı. Kitabının içeriği hakkında bilgiler veren Amsterdam, “Biz Gülen örgütünün konuşlandığı 26 eyalette resmi kayıtları inceledik ve buna ilişkin sonuçlar, Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki menfaatlerinin özellikle gelir ve mürit temin etmek üzerine odaklandığını kanıtlamaktadır. Verilen eğitimin ise bu faaliyetler için bir maskeden öte bir şey olmadığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.