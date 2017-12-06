Filistin’den son dakika açıklaması: Ölüm öpücüğü olur

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı dünyada yankılanmaya devam ediyor. Kararla ilgili son açıklama Filistin'in İngiltere elçisinden geldi. Elçi, bu karar barış için "ölüm öpücüğü olur" dedi.

Filistin’in İngiltere elçisi Profesör Manuel Hassassian, ABD’nin Kudüs kararıyla ilgili olarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hassassian, “Bu karar tekrar şiddetin başlayacağı anlamına gelir ve barış sürecine atılmış bir ölüm öpücüğüdür. Trump, Ortadoğu’da Kudüs’ün İsrail kontrolüne girmesini reddeden Müslüman ve Hristiyanlara savaş ilan ediyor. Filistinlileri bu kararı protesto etmek için sokağa çıkacaktır ve ABD’ye bunu gözden geçirmesi için uygulayabildiğimiz tüm baskıyı uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI: ENDİŞE VERİCİ

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Trump’ın kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Johnson, okuduğumuz açıklamalar endişe verici ancak Başkan Trump’ın resmi açıklamasını dinleyerek tam olarak ne söyleyeceğini duymamız gerekiyor” dedi.