Flaş iddia: İki yıllık hamileliğin ardından keçi yavrusu dünyaya getirdi

Haberlerde adı anılmayan kadının, doğum sancıları artınca Port Harcourt şehrinde görev yapan bir rahip tarafından kurulan toplum sağlık merkezine başvurduğu belirtildi.
İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, kan havuzu içinde yatan keçi benzeri canlıyı görmek için büyük bir kalabalığın toplandığı görülüyor.
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine aralarında Nigeria Today, the Daily Post ve the Herald gibi bölgesel haber siteleri konuyu haberleştirdi.
Kan havuzu içinde yatan keçi benzeri canlının ise oraya nasıl geldiği bilinmiyor.