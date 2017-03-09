Flaş iddia: IŞİD’in üst düzey isimleri Rakka’dan kaçıyor

Kısa süre içinde başlaması beklenen Rakka operasyonu nedeniyle IŞİD'in çok sayıda liderinin kentten kaçmaya başladığı iddia edildi. Öte yandan üst düzey bir ABD'li yetkili Rakka'ya asker göndermeye başlandığını açıkladı.

Kısa süre içinde başlaması beklenen Rakka operasyonu nedeniyle IŞİD'in çok sayıda liderinin kentten kaçmaya başladığı iddia edildi. Öte yandan üst düzey bir ABD'li yetkili Rakka'ya asker göndermeye başlandığını açıkladı.

New York Times’a konuşan bir ABD’li Savunma Bakanlığı yetkilisi, IŞİD’in başkent ilân ettiği Rakka’dan kaçışın başladığını belirtti.

Yetkiliye göre ABD’nin destek verdiği Suriyeli güçler tarafından yakın bir zamanda başlatılması hedeflenen Rakka’nın IŞİD’den alınması operasyonu nedeniyle örgütün üst düzey isimleri kenti terk ediyor. Ancak yetkili bu durumun Rakka’nın alınmasının kolay olacağı anlamına gelmediğini de sözlerine ekliyor.

IŞİD İÇİN BİR SON DEĞİL

Rakka’dan kaçan IŞİD’li liderlerin sayısı net olarak bilinmese de kentte 3 bin ila 4 bin arasında IŞİD üyesi bulunduğu biliniyor.

Her ne kadar örgütün kalesi konumunda olsa da Rakka’nın kaybedilmesi IŞİD için bir son anlamına gelmiyor. Örgütün bu kez Suriye’de Rakka’nın güneyindeki Deyr ez Zor ile Irak’ta Fırat Nehri kıyısında bir bölgeye yerleşerek mevcudiyetlerini sürdürmeye devam etmeye çalışması öngörülüyor.

IŞİD, Suriye ve Irak’ta ele geçirdiği toprakların büyük çoğunluğunu kaybetse de hâlâ savaşma kabiliyetini koruyor. Terör örgütünün 15 bin civarında üyesi olduğu tahmin ediliyor. Ancak IŞİD’e yabancı ülkelerden gönüllü olarak gelenlerin sayısında bir düşüş yaşandığı; ayda 100’den daha az kişinin katıldığı ifade ediliyor.

ABD’NİN ASKER GÖNDERMEYE BAŞLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan ABD’nin Rakka operasyonu için asker sevkiyatına başladığı iddia edildi.

AP’nin haberine göre üst düzey bir ABD’li yetkili, ABD’nin Rakka operasyonuna destek vermek üzere Suriye’ye, deniz piyadelerinden oluşan özel harekât komandolarının gönderildiğini söyledi.

Gönderilen birkaç yüz askerin Rakka’nın 25-30 kilometre kuzeyine konuşlandırılacağı ve 155mm top mermisi fırlatan M777 tipi obüsler ve Osprey tipi helikopterlerle operasyona destek vereceği belirtildi.