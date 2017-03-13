Fransa: Türkiye’nin nazizm ve faşizm konusundaki görüşleri kabul edilemez

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda ile ilgili Nazizm ve faşizmden bahsetmenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda ile ilgili Nazizm ve faşizmden bahsetmenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan siyasi krizle ilgili açıklamada bulundu.

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Ayrault, İsveç meslektaşı ile düzenlediği basın toplantısında “Nazizm ve faşizmden bahsedecek olursak, kabul edilemez” dedi.İLGİLİ HABER Fransa'da Çavuşoğlu tepkisi: Çırak diktatör...

Ankara’nın bu tavrı ile Avrupa bloğuna girme şansını daha da azaltan Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerde bir alt noktaya getirdiğini belirterek, her tarafı diplomatik sıralamaya son vermeye çağırdını ve Türkiye’nin Avrupa insan hakları sözleşmesine saygı duyması gerektiğini söyledi.REUTERS