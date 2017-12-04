Fransa’da alkollü içecek ve domuz ürünü satmayan market kapatılıyor

Fransa’da helal gıda satan süper market domuz ürünleri satmadığı gerekçesiyle kapatılıyor.

Paris yakınlarındaki Nanterre banliyölerinden Colombes'ta alkollü içecek ve domuz ürünü satmayan bir market, mahalle sakinlerinin şikayet etmesi üzerine kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Fransız yasalarına göre; İtalyan, Rus, Yunan, Helal gibi sadece spesifik ürünler satan marketlerin devlete ödedikleri vergi, süpermarketlerin ödediği vergilerden daha fazla olduğu için bazı uyanık marketçiler devletten vergi kaçırmak için spesifik ürünler satan marketlerini ”Supermarket” olarak devlete gösteriyor.

Fransız hükümetinin kontrollerini arttırmasıyla kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan uyanık marketçiler bu uygulamadan oldukça şikayetçi.

Fransa’da sahtekarlığa vize yok!

Paris yakınlarındaki Colombes banliyösünde ”süpermarket kontratı” ile sadece ”helal” ürünler satan bir market alkollü içecek ve domuz ürünü satmadığı, diğer dini inançlı kişilerin yemek yeme alışkanlığına saygı duymadığı gerekçesiyle kapatılıyor.

Sırf Müslümanlar rahatsız oluyor diye bazı ürünleri dükkanında bulundurmayan marketçiye karşı, gelen şikayetler üzerine markette yapılan araştırmada, birçok tüketicinin gerek duyduğu ürünlerin markette ”helal gıda değil bahanesiyle” satılmadığı tespit edildi.

Kontratını ”helal market” yaparsa ortada Fransız hükümeti ile hiç bir sorunu kalmayacak marketçi, fazla vergi vermemek adına kontratını değiştirmeyip ”süpermarket” olarak tutmaktan yargılandı.

Market müdürü Süleyman Yalçın, bu isteğe karşı kendini ‘Yerel müşterilerin taleplerine göre hizmet veriyoruz ürünlerimizi ona göre seçiyoruz' diyerek kurumunu savundu.

Fransız basınına yansıyan haberlerde, 2016 yılında Colombes Belediye Başkanı Nicole Goueta’nın markete bizzat gittiği ve market sahibine “daha çeşitli ürünler satması gerektiğini” söylediği buna rağmen uyanık marketçinin ne kontratını değiştirdiği, ne de helal ürünler dışında ürünler satmayı kabul ettiği söyleniyor.