Fransa’da Çavuşoğlu tepkisi: Çırak diktatör…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa'nın Metz şehrinde gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Fransız politikacılar arasında polemik başladı.

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyetçiler partisi adayı François Fillon, Cumhurbaşkanı François Hollande’ı “Avrupa ile dayanışma içinde olmamakla” suçlarken Türkiye karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı Nicolas Dupont-Aignan, “Çırak diktatör için yapılan bu toplantıya izin verildiği için Fransa adına utanıyorum” dedi.

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Fransa’nın Sağcı ve aşırı sağcı partileri hep bir ağızdan “Fransa için utanç verici bu toplantıya müsaade eden Cumhurbaşkanı François Hollande’ın bir an evvel cumhurbaşkanlığı koltuğundan uzaklaşması gerekiyor” açıklamasını yaptılar.

DHA