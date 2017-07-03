Fransa’da OHAL kalkıyor

Fransa'da 13 Kasım 2015'te yaşanan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından başlatılan OHAL sürecinde sona yaklaşılıyor.

Fransa’nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versailles’da konuştu.

Avrupa Birliği ve Fransa hakkında açıklamalarda bulunan Macron, en sonra Temmuz’da sonlanacağını açıkladığı OHAL’in sonbaharda kaldırılacağını duyurdu. Fransa’nın saygın gazetelerinden Le Monde Macron’un, “Terörün olduğu bu günlerde özgürlüğe ihtiyacımız var. Özgürlük güçlü bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu sebeple sonbaharda OHAL’i kaldırarak Fransızlara özgürlük vereceğim” dedi.

Macron, bu hamleye karşılık radikal İslam ve diğer tehditlere karşı güvenlik önlemlerini artıracağının da sinyalini verdi.