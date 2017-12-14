Fransa’da okul servisi ile tren çarpıştı! 4 ölü

Fransa’da bir okul servisi ile trenin çarpıştığı kazada ölü sayısının 4’e yükseldiği yaralı sayısının ise 19 olduğu belirtildi.

Fransa'nın güneyindeki Perpignan kentinde bir tren ve 11-15 yaş arası çocukları taşıyan bir okul servisi çarpıştı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 4 çocuğun hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 7'sinin ise durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve yaralıların hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenler ve aileleri için üzüntüsünü ifade ederek, hükümetin ailelere yardım etmek için harekete geçtiğini söyledi.

İHA