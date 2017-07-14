Fransa’da şıklık yarışında kazanan moda devleri oldu

Fransa'da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania ile Fransız First Lady'si Macron arasında şıklık yarışı yaşandı. Moda uzmanlarına göre Trump, Macron'u alt etti.

Fransa’nın ulusal bayramı Bastille Günü, ülkenin başkenti Paris’te hareketli geçti. İkili görüşmeler için Fransa’yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania, Paris’te temaslarda bulundu.

Fakat bu görüşmelerden ziyade dünya kamuoyunun dikkatini çeken en önemli detaylardan biri Fransız First Lady’si Emmanuel Macron ile ABD’li First Lady Melania Trump arasında yaşanan şıklık yarışıydı. Neredeyse bütün gün birlikte olan ikili gün içerisinde farklı kıyafetler giyerek fotoğrafçıların ve modacıların dikkatini çekti.

İngiliz basını, Melania Trump’ın ziyaret genelinde giydiği elbiselerin daha başarılı olduğunu yazarken İngiliz Daily Mail gazetesi, “Trump’ın ziyaretlerinde First Lady’nin insanları etkilemek için giyindiğini görüyoruz” ifadesini kullandı.

Dün gece Eyfel Kulesi’nde bir yemeğe katılan First Lady’lerin giydiği elbiseler ise dikkat çekiciydi. Trump, Herve Pierre imzalı lüks bir kıyafet tercih ederken Macron, siyah ve beyaz çiçek desenli Louis Vuitton marka bir elbise giydi. Özellikle Trump’ın elbisesinde hem ABD hem de Fransa bayraklarının renklerinin yer alması ve Bastille Günü’nü kutlayan Fransızlara jest yapması büyük alkış aldı.

Seine Nehri’nde bir gezinti yapan iki First Lady burada da adeta şıklık yarışına girdi. Fakat burada da Trump’ın Jackie Kennedy dönemini anımsatan kırmızı Dior elbisesi tam puan alırken, Macron’un bembeyaz elbisesi için, “Hemşire gibi” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.