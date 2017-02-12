Fransız polisi evsiz mültecilere şiddet uyguluyor

Fransa'da yapılan bir araştırma mültecilere uygulanan polis şiddetinin ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Fransız polisi dondurucu soğuklarda Paris sokaklarında uyuyan evsiz mültecileri dövüp battaniyelerinin zorla ellerinden alıyor.

Fransa'da yapılan bir araştırma mültecilere uygulanan polis şiddetinin ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Fransız polisi dondurucu soğuklarda Paris sokaklarında uyuyan evsiz mültecileri dövüp battaniyelerinin zorla ellerinden alıyor.

İngiliz Independent’ın özel haberinde kadın, erkek, çocuk demeden Fransa’nın başkentinde sokaklarda yatan mültecilere polisin biber gazıyla müdahale ettiği, şiddete başvurduğu ve insanları yattıkları yerden kaldırarak hareket etmeye mecbur bıraktıkları yazıldı.

Araştırmacılar, Paris’in “La Chapelle” bölgesinde yaşayan 340 mülteci ile 18-22 Ocak tarihleri arasında yaptıkları görüşmelerle bir rapor hazırladı.

Araştırmaya katılan ve çoğunluğu Afgan olan mülteciler arasında Sudan, Eritre, Etiyopya ve diğer Afrika ülkelerinden gelenler de bulunuyor.

“ÇOCUKLARIN BATTANİYELERİNİ ALDILAR”

Eritreli bir aile polisin kendilerine “Fransa’dan defolun” dediğini anlatıyor. Eksi 7 derecelik soğuk havada polisin, çocukların battaniyelerini alarak parçaladığı ve dondurucu soğukta yardıma muhtaç mültecileri savunmasız bıraktığını anlatıyorlar.

Mülteci hakları konusunda çalışma yapan aktivist grubun yardımcı direktörü Natalie Stanton, polis tarafından son aylarda tasfiyelerin yapıldığı La Chapalle adlı bölgede, yaşanan olayların alarm verici boyuta ulaştığını anlatıyor.

Stanton, “polis tarafındna insanların şahsi eşyalarına, gece gündüz demeden, el konulduğuna şahit oluyoruz. Bu artık olağan bir hal aldı. Hükümetin, mültecilerin sıcakta tutulması planını açıkladıkları günün gecesinde polis, battaniyeleri toplayıp çöp kamyonuna atıp bölgeden uzaklaştılar” diyor.

YÜZDE 54’Ü POLİSTEN ŞİDDET GÖRDÜ

Paris’teki evsiz mültecilerin neredeyse üçte ikisi polis tarafından uyandırıldıklarını ve yer değiştirmek zorunda bırakıldıklarını anlatırken, yüzde 54’ü polis şiddetine maruz kaldıklarını belirtiyorlar.

45 yaşındaki evsiz bir mülteci araştırmacılara, polisin omzuna attığı şiddetli tekme nedeniyle hastanelik olduğunu ve 20 gün boyunca tedavi gördüğünü anlatıyor.

Genç bir Afgan mülteci ise, gidecek yerleri olmadığını söyledikleri polisin kendilerine biber gazı sıktığını aktarıyor.

Avrupa’ya insanlık haklarına saygı duyulacağını sanarak gelen mülteciler, “uyuyabileceğimiz güvenli bir yerimiz olacaktı” diyorlar.