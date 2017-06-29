G20 Zirvesi öncesi Almanya’da sokakta seks skandalı

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Berlin'den getirilen polis memurları, kamuya açık alanda seks yaptıkları için görevlerine son verildi.

İngiliz Reuters’ın haberine göre; söz konusu polis memurları yalnızca açık havada seks yapmadı, aynı zamanda sokaklara pisledi ve partilerde silahlarını çıkarıp havada salladılar.

Hamburg polis sözcüsü, yaklaşık 300 polis arasından üç birimin görevden alındığı ve organizasyonun güvenliğini sağlayan ekipte yer almayacaklarını doğruladı.

Alman Bild gazetesi, polislerin Hamburg’da konakladığı bir konteyner kentte söz konusu birimlere mensup bazı memurları sivil kıyafetlerle içki ve nargile içerken yansıtan fotoğraflar yayınladı. Bild, bazı polislerin partide cinsel ilişkiye girdiği bilgisine de haberinde yer verdi.

Bu skandal haberle dünya medyasının gündemine oturan G20 Zirvesi, daha başlamadan Türkiye-Almanya ilişkilerini de iyice çıkmaza soktu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da zirve dışında Türklere hitap etmesini istemediklerini açıkladı.